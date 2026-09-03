A los 83 años, Pato Galmarini se sinceró sobre su relación con Moria Casán, con quien mantiene un romance desde hace cinco años, y sorprendió al contar cómo viven actualmente su intimidad.

En una reciente entrevista en Carnaval Stream, el dirigente político de 83 años se animó a responder una pregunta íntima y reveló cómo es actualmente su vida sexual con la actriz, que acaba de celebrar sus 80 años.

Con total naturalidad, Galmarini explicó que la intimidad entre ambos no es algo frecuente y vinculó esa situación con la edad de los dos: “Imaginate que el sexo entre nosotros es muy de vez en cuando. Ella tiene 80 y yo 83, y me cuesta mucho”.

Pato Galmarini habló de Moria Casán (Foto: captura de Carnaval Stream).

Además, contó un detalle de la dinámica que mantienen después de sus encuentros íntimos: aunque cada uno conserva su propia vivienda, suelen dormir juntos. “Tenemos sexo y nos quedamos”, dijo sin filtros en el programa tras ser consultado.

LA FAMILIA DE LUIS VADALÁ DEMANDÓ A MORIA CASÁN POR LA SERIE

Después del estreno de la serie sobre Moria Casán, la familia de Luis Vadalá, expareja de la diva, decidió avanzar con un reclamo formal por los daños que aseguran haber sufrido. La abogada de Ingrid Vadalá, la doctora Belén Escalera, detalló cómo sigue la causa y anticipó que el reclamo apunta tanto a la plataforma Netflix, a la productora y a la propia Moria.

En diálogo con el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), Juan Etchegoyen reveló la información que le dio la letrada sobre el reclamo formal: “Iniciamos el reclamo formal pertinente por los daños ocasionados a la familia Vadalá, solicitamos de forma inmediata la mediación prejudicial obligatoria, que quedó fijada para el 9 de septiembre”.

La abogada de la familia Vadalá habló en Nuevo Día de la demanda que le hacen a Netflix y Moria Casán por la serie (Foto: captura de Ciudad Magazine).

El objetivo esreclamar por el daño moral, la afectación a la memoria de Luis Vadalá, la explotación comercial no consentida de su imagen, el lucro cesante, el canon de licencia y el daño psicológicoque, según la familia, provocó la serie.

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