Hay amores que se olvidan, otros que se superan y algunos que, simplemente, no se pueden sacar del corazón. Sobre esa última clase de sentimientos canta Héctor Montaner en su nuevo single, “Este Amor No Se Me Quita”, una canción que combina romanticismo, ritmo y una declaración de amor tan intensa como contagiosa.

El tema ya está disponible en las plataformas digitales y llega acompañado por su videoclip oficial.

Foto: prensa Ricardo Montaner

De qué habla “Este Amor No Se Me Quita”

La canción retrata a un hombre completamente atrapado por sus sentimientos, incapaz de ignorar lo que siente por esa persona que se convirtió en el centro de sus pensamientos.

Más que una simple canción romántica, el tema funciona como una confesión amorosa de alguien que decidió dejar de luchar contra sus propios sentimientos y entregarse por completo a lo que le pasa.

“Este amor no se me quita” funciona así como una declaración de quien ya no encuentra manera de escapar de lo que siente.

El nuevo sonido tropical de Héctor Montaner

“Este Amor No Se Me Quita” se mueve entre el pop tropical y las influencias del merengue apambichao, un estilo que le aporta una cadencia fresca, alegre y especialmente bailable.

La canción fue compuesta por Yasmil Marrufo junto a Héctor Montaner y producida por Jhon Paul “El Increíble”.

El resultado combina sensibilidad y romanticismo con una identidad tropical que busca conectar con el público desde un lugar luminoso y festivo.

Foto: prensa Ricardo Montaner

El videoclip de “Este Amor No Se Me Quita”

El lanzamiento también cuenta con un videoclip oficial, que acompaña esta nueva etapa musical del artista.

Con una melodía pegadiza y un estribillo que resume el concepto central de la canción, Héctor Montaner apuesta por una propuesta en la que el amor y el ritmo se convierten en los principales protagonistas.

Los últimos lanzamientos de Héctor Montaner

“Este Amor No Se Me Quita” se suma a una serie de canciones con las que Héctor Montaner viene explorando diferentes sonidos y consolidando su evolución artística.

Entre sus lanzamientos recientes se encuentran “La Nota”, “Tú Te Vas”, “Lo Que Te Dé La Gana”, junto a su padre Ricardo Montaner, “Tururú”, “Si Tú Me Faltas”, junto a Nacho y Jorge Luis Chacín, y “Dale Dale”, canción principal de la serie de Disney+ Los Montaner.

También presentó una nueva versión de su clásico “Amor del Bueno”.

Con su nuevo single, Héctor Montaner continúa ampliando su propuesta musical y explorando géneros que le permiten conectar con el público actual sin dejar de lado la esencia que caracteriza su carrera.