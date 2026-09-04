BB ASUL presentó “Miss Universo”, su nuevo trabajo discográfico, un álbum que convierte la diferencia y aquello que alguna vez fue motivo de señalamiento en una fuente de identidad y fuerza.

El disco reúne canciones atravesadas por la identidad, la rareza y la reivindicación de quienes alguna vez sintieron que no encajaban, y consolida el universo sonoro que la artista construyó junto al productor Dante Saulino.

El lanzamiento llega después de los adelantos “Tabaco Para Armar”, “Ajedrez”, junto a Massacre, y “Colmillos”, con Taichu.

Foto: prensa BB ASUL

“Miss Universo”: el disco con el que BB ASUL reivindica a los “raros”

El concepto del álbum parte de una declaración de amor a “los raros, las raras, lxs deformes, los feos” y a todas aquellas personas que aprendieron a encontrar felicidad justamente en aquello que otros alguna vez señalaron como un defecto.

A lo largo del trabajo, BB ASUL transforma esa mirada externa en una bandera propia y reivindica la rareza como una forma de resistencia.

La artista también dedica el disco a su familia, sus amigos, su mamá y a Luna, además de todos aquellos que, aun cuando pocas veces les toca ganar, continúan enfrentando el mundo con el corazón lleno de amor.

En ese sentido, “Miss Universo” se presenta como una celebración de los llamados “perdedores con suerte”.

Lali, Massacre y Taichu, entre las colaboraciones del álbum

El nuevo trabajo discográfico cuenta con diferentes colaboraciones y músicos que forman parte del universo artístico de BB ASUL.

Entre sus canciones se encuentra “Miss Universo”, el focus track que le da nombre al álbum y que tiene una participación especial de Lali.

El tema también cuenta con su videoclip oficial, disponible en el canal de YouTube de BB ASUL.

El disco incluye además los adelantos “Ajedrez” feat. Massacre y “Colmillos” feat. Taichu, que ya habían anticipado parte del sonido del nuevo proyecto.

Qué sonido tiene “Miss Universo”

El álbum fue producido por Dante Saulino y cuenta con arreglos y dirección de Alejandro Terán.

La propuesta recorre distintos géneros y combina elementos de grunge, nu metal, rock y pop, expandiendo la identidad alternativa que BB ASUL viene construyendo desde sus primeros lanzamientos.

Las grabaciones estuvieron a cargo de Ramiro Colomer, Dante Saulino y Luciano Nicolás Gordillo, mientras que Agustín Siffredi participó como asistente de grabación. El mix y mastering fueron realizados por Santiago de Simone en 7AM Suite.

BB ASUL lleva “Miss Universo” a Argentina y España

Con el lanzamiento del disco, la artista continuará presentando su nueva música en diferentes escenarios de Argentina y España.

Las próximas fechas anunciadas son:

31/09/2026 — Marula Club, Barcelona

05/10/2026 — Faro de Moncloa, Madrid

10/10/2026 — Festival Harlem, Santa Fe

27/10/2026 — Festival Bandera, Rosario

10/02/2027 — Cosquín Rock, Córdoba

Quién es BB ASUL

BB ASUL es cantante, compositora y una de las artistas de la nueva escena musical argentina que desarrolló una identidad vinculada a lo alternativo, la melancolía y una sensibilidad marcada por la vulnerabilidad.

Sus primeras canciones fueron editadas entre 2020 y 2022, período que culminó con “UWU”, un EP de siete canciones que combinó sonidos urbanos con referencias de la cultura otaku.

En 2023 lanzó “PURA”, su primer álbum de estudio, definido por la propia artista como “música triste para chicas lindas”. El disco contó con colaboraciones de Lara91k, Doppel Gangs, Ángela Torres, Blair y Oddmami, además de arreglos de cuerdas de Alejandro Terán.

“PURA” recibió dos nominaciones a los Premios Gardel y ganó en los Video Prisma Awards por su single “Incel”.

Además de su carrera como cantante, BB ASUL escribió canciones para artistas como Lali, Ángela Torres, Taichu, Vesta Lugg e Imanbek, y participó como actriz en “En el barro”, spin-off de El Marginal, y en “Yo, Narciso”, de Adrián Suar.

Ahora, con “Miss Universo”, profundiza una estética en la que conviven la tristeza, el indie rock y una mirada de honestidad sobre las experiencias que atraviesan a su generación.