A pesar del mal momento que atraviesa a nivel personal, Tini Stoessel regreso a los escenarios y durante el show que brindó en Guadalajara, México, se mostró con mucha energía frente a sus fanáticos. Además de contar con el apoyo de sus seguidores, algunas figuras también salieron a respaldarla.

Puertas adentro continúa la tensión vinculada a la cuestión económica y a la negociación con su padre, Alejandro Stoessel. Las principales diferencias estarían relacionadas con el porcentaje que él pretende conservar sobre la carrera de su hija. No obstante, todavía existen algunos puntos en los que no consiguen llegar a un acuerdo y que, por el momento, parecen difíciles de resolver.

En medio de esta situación, distintas figuras se expresaron públicamente y manifestaron su apoyo a Tini. Uno de ellos fue Santiago Maratea, quien habló sobre la cantante durante su participación en Mano a mano con Luis Novaresio, el ciclo que se emite esta medianoche por A24.

QUÉ DIJO SANTIAGO MARATEA SOBRE TINI STOESSEL

Durante la entrevista, Luis Novaresio aprovechó para consultarle al influencer por el viejo rumor que alguna vez lo vinculó sentimentalmente con la artista. Santiago Maratea tomó la pregunta con humor y respondió: “No estoy con Tini. Solo decir que es una dulce y que le deseo lo mejor”.

Santiago Maratea confirmó viejos rumores de romance con Tini Stoessel (Video: A24)

El periodista volvió a insistir sobre aquella versión y Maratea negó nuevamente que exista un vínculo entre ambos, mientras sonreía. En tono de broma, Novaresio lanzó: “No pasó ni volverá a ocurrir”. El influencer, por su parte, respondió utilizando exactamente las mismas palabras.

Ante la insistencia del conductor, Maratea agregó: “No sé… fue hace mucho tiempo”. Novaresio reaccionó divertido: “Ah, viste que sí”.

Lejos de esquivar el tema, Maratea explicó entonces a qué se refería: “No, dicen que estuve en el 2021. Pasaron muchos años desde 2021. Solo digo que es muy dulce, Tini. Le deseo lo mejor con todo esto que le está pasando”.