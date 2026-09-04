Gladys, la Bomba Tucumana estuvo invitada en “La Mañana con Moria” y se quebró en vivo al recordar a Luciano Ojeda, quien falleció en 2025 tras una larga lucha contra el cáncer. “Pasa el tiempo y para mí es como si todo hubiese sido ayer”, reconoció la artista cuando la conductora le preguntó por él.

“No sé para qué me lo puso”, respondió Gladys luego de que Moria le preguntara por qué pensaba que la vida había puesto a Luciano en su camino. “Para que aprendiera a amar de verdad, para que pudiera sentirme, por primera vez en mi vida, amada”, dijo.

“Para sentirme cuidada, para tener un hombre al lado mío con el que pudiera contar siempre. Yo lo conocí y él desgraciadamente ya estaba enfermo. Igual decidí quedarme ahí con él porque lo amaba profundamente, lo amo y lo voy a amar hasta el último día de vida que tenga. Es el amor de mi vida”, agregó, emocionada.

Gladys la Bomba Tucumana se quebró al recordar a Luciano Ojeda (Video: La Mañana con Moria)

EL DESGARRADOR PEDIDO FINAL DE LUCIANO OJEDA ANTES DE MORIR

El año pasado, mientras Gladys atravesaba el duelo por la muerte de Luciano Ojeda, estuvo como invitada en LAM y contó cuál fue el último pedido que su novio le hizo antes de morir. “Yo pensaba que él iba a volver a casa. Fue durísimo cuando él me dijo: ‘ya está, mamita, perdóname, ya está’”, contó.

A su vez, Gladys recordó: “Cuando yo tuve que decirle: ‘amor, ¿y qué hago?’. Él, me acuerdo que así de la nada, porque era un hombre tan hermoso, tan guerrero, tan divino, me dijo: ‘tierra, mamita’. La palabra ‘tierra’, nada más”.

“Yo no sabía cómo preguntarle, porque era horrible ese momento. Y le digo: ‘¿Dónde, amor? ¿Qué te gustaría que te ponga?’. Y me dijo: ‘Lo que quieras, amor. Poneme la ropa que me puse para tus 60, que fuimos a Córdoba. Poneme la alianza… Y después me la sacás y te la guardás vos’“, rememoró.