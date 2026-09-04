Este jueves, Mario Pergolini recibió en Otro día perdido a Adolfo Cambiaso, uno de los polistas más destacados del país, que le contó cómo y por qué se le ocurrió empezar a clonar a sus caballos y lo colocó frente a un dilema filosófico.

“Yo me largué en 2010 a clonar, y fue una locura total”, reveló Cambiaso. “Se me estaba por morir un caballo que era muy importante sentimentalmente para mí, y yo había escuchado lo de la oveja Dolly y me dije ‘esto en algún momento tiene que existir’ y empecé a guardarme células de los mejores caballos que yo tenía”, recordó.

A la hora de justificar este accionar, Cambiaso hizo una analogía: “Messi, Kun, Maradona, es como tener un pedacito de cada uno”. El polista explicó que se puso en contacto con unos veterinarios de los EE.UU. que habían comenzado a clonar animales, y luego decidió pagarles a profesionales de Argentina para que aprendan el procedimiento y lo traigan a la Argentina.

“En EE.UU. había carera de barriles donde corrían mujeres, y había caballos que ganaron campeonatos y eran clonados. Y digo ‘Si esto anda, tiene que andar en el polo’. No había ninguna reglamentación, y digo ‘Acá estamos bien’, y bueno, yo tenía a la Messi”, recordó Cambiaso, que reveló que en este momento en Argentina “nacen mil caballos clonados por año”.

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Sin embargo, el punto de inflexión en la charla llegó cuando Cambiaso reveló que clonó 80 veces a su yegua, “La Cuartetera”, debido a que “es de lo mejor que existió en el mundo del polo”. Cuando Mario quiso saber cómo las llamaba, el polista le explicó que las llama exactamente igual, pero con números.

“¿Y cómo hacés para llamarla? ¿Pedís ‘traeme la 4’?”, consultó. “A mí me hicieron entrevistas en Estados Unidos y me decían ‘Pero está mal, ¿por qué no les pones nombre?’ Le digo ‘Pero está mal cambiarle el nombre, si es ella’. Me dicen que es un gemelo, y yo le digo ‘No, no es un gemelo, es ella’. Yo te clono a vos, nace Mario… ¿y le pongo otro nombre? No, le pongo ‘Mario 01’”, planteó Adolfo, dejando pensativo a Pergolini.

“¡Ay, qué pregunta! No, no, no … Está bien porque es una pregunta, la verdad es que tiene como algo filosófico”, señaló Mario. Cuando Evelyn planteó que para que sea Mario debía tener sus vivencias, Cambiaso sorprendió a todos al afirmar que todos los clones de “La Cuartetera” se comportan de manera parecida, sin importar las condiciones de crianza.

“Es bastante increíble esa parte. Los movimientos... Imagínate poder clonar a Messi. Es el ADN lo fuerte. Igual hice todo tipo de pruebas. Clonado, he dejado yeguas en Estados Unidos y he hecho todo diferente, con distintos domadores, distinta historia y se comportan parecido”, cerró.

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