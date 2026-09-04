Lee tu horóscopo diario del 4 de septiembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La Luna menguante te invita a bajar el ritmo y revisar lo que sientes. Soltar viejas tensiones permitirá recuperar la calma, cerrar diferencias y construir un amor más sincero y estable.
Tauro: La Luna menguante favorece la calma y te ayuda a reconocer qué vínculos merecen tu energía. Dejar atrás viejas inseguridades permitirá disfrutar del amor con mucha confianza y serenidad.
Géminis: La Luna menguante te invita a ordenar pensamientos y emociones antes de hablar. Una conversación pendiente puede ayudarte a cerrar dudas y recuperar la armonía con una persona especial.
Cáncer: La Luna menguante favorece la introspección y te ayuda a sanar emociones del pasado. Soltar aquello que todavía pesa abrirá espacio para vivir el amor con más confianza, calma y entrega.
Leo: La Luna menguante te invita a bajar exigencias y observar qué necesita realmente tu relación. Dejar atrás viejos orgullos permitirá recuperar cercanía y construir acuerdos mucho más sinceros.
Virgo: La Luna menguante te ayuda a revisar tus sentimientos con mayor claridad. Evitar la necesidad de controlar cada detalle permitirá sanar diferencias y disfrutar de un amor más simple y real.
Libra: La Luna menguante favorece el cierre de conflictos y te invita a recuperar el equilibrio. Hablar con calma y dejar atrás viejos reproches permitirá fortalecer la confianza dentro de la pareja.
Escorpio: La Luna menguante te invita a liberar emociones que ya no necesitas sostener. Perdonar y cerrar una etapa puede ayudarte a recuperar la confianza y vivir el amor con mucha más serenidad.
Sagitario: La Luna menguante te invita a revisar qué esperas realmente del amor. Dejar atrás promesas que ya no representan tus deseos permitirá construir relaciones más honestas, libres y maduras.
Capricornio: La Luna menguante favorece una revisión profunda de tus vínculos. Soltar exigencias y expresar lo que necesitas con calma permitirá construir una relación más estable, sincera y madura.
Acuario: La Luna menguante te ayuda a tomar distancia de emociones confusas y reconocer lo que deseas. Cerrar una historia pendiente abrirá espacio para vínculos más libres, sinceros y equilibrados.
Piscis: La Luna menguante potencia tu sensibilidad y te invita a sanar aquello que todavía duele. Dejar atrás idealizaciones permitirá reconocer un amor más auténtico y vivirlo con mayor serenidad.
Fuente: Jimena La Torre.