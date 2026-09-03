La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya prepara todo para las nuevas mesazas de este fin de semana. Una vez más, eltrece presentará en su programación una nueva emisión de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, cada una con invitados especiales.

Como sucede semana tras semana, Mirtha y Juana compartirán sus mesas con figuras destacadas de la política, el espectáculo y el deporte, en encuentros que combinan actualidad, análisis, anécdotas y entretenimiento.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El sábado 5 de septiembre, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi: Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio.

Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio (Foto: captura América TV)

La mesa de la Chiqui Legrand contará además con dos periodistas dedicada al espectáculo y el deporte: Karina Iavícoli y Luciana Rubinska.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

El domingo 6 de septiembre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a la actriz Patricia Echegoyen y a su colega Martín Seefeld.

Iñaki Urlezaga (Foto: Ciudad Magazine)

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana el bailarí Iñaki Urlezaga, la influencer y actriz Juli Castro y la Leona campeona del mundo Sofía Cairó.

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