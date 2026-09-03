Este jueves, los medios argentinos repasaron milimétricamente el recital que Tini Stoessel brindó en México, el primero sin la presencia de sus padres; y el abogado Mauricio D´Alessandro reveló en DDM un detalle inédito sobre las trabas que le ponía la familia a la cantante para encontrarse a sí misma.

“Ella dice que está más feliz que nunca, quisiera saber cuándo es nunca, para poder saber. En toda su vida yo la he visto mil veces decir que estaba ‘más feliz que nunca’. Se ve que nunca es algo que va cambiando”, dijo D´Alessandro mientras analizaban los cambios de vestuario de Tini sobre el escenario.

Tini Stoessel (Foto de Instagram)

El abogado panelista hizo foco en el velo negro que utilizó la cantante en determinado momento, y preguntó: “Ella se saca el velo y ¿qué es lo que muestra?”. El resto de los panelistas comenzaron a enumerar aspectos, pero D´Alessandro los rechazó aduciendo: “Ustedes no captan los mensajes”.

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“¿Sabés por dónde va?”, arriesgó Mariel Di Lenarda y apuntó a las lolas de Tini. “La cirugía. ¡Esperá! No se pongan nerviosos”, advirtió D´Alessandro, y agregó: “Ella peleó mucho para tener esas lolas. ¿Por qué? Bueno, primero porque como no tenía un peso, no tenía para el peaje y eso le costaba como 30 lucas…”.

Tini Stoessel y sus padres (Foto: Instagram @tinistoessel)

Ante sus escandalizados compañeros, en especial Franco Torchia que cuestionaba su observación del cuerpo de Stoessel, Dalesandro subió la apuesta. “Ella lo muestra y yo tengo que opinar. Perdónenme. Escuchen una cosa. ¡Escuchen! Ella pidió tener lolas hace mucho tiempo a los papás y todas las nena de 15 quieren lolas…”, generalizó, sin poder terminar la frase.

“Pero Mauricio tiene 30. No se hizo las lolas a los 15 años tampoco”, observó Mariana Fabbiani. “No, pero las chicas a los 15 quieren tenerlas y hoy, como tienen el nuevo código inclusivo de los Torchia de todo el mundo…”, llegó a decir D´Alessandro antes de que Fabbiani lo saque del aire para hablar con una periodista mexicana, dejando inédita su reflexión final.

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