Luego de meses de especulaciones sobre la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, Yanina Latorre aportó nuevos detalles sobre el conflicto y aseguró que lo que trascendió hasta ahora sería apenas una parte de lo ocurrido.

En SQP, la conductora anticipó que conoce información precisa sobre el enfrentamiento entre las dos estrellas pop y adelantó que, cuando decida contarla, podría generar un fuerte impacto.

“Un día la voy a contar porque tengo mucha data de la pelea con Emilia. La tengo que armar”, afirmó Yanina.

“Es muy delicado. Es mucho peor de lo que estuvimos contando”, aseguró, dejando en claro que, según la información que maneja, el conflicto no se habría originado únicamente por los episodios que trascendieron públicamente.

"Es delicado": Yanina Latorre contó el dato clave de la pelea de Tini Stoessel y Emilia (captura de América TV)

Yanina Latorre negó que Tini y Emilia hayan compartido un hombre

Durante el programa, Martín Salwe quiso precisar si la pelea entre las artistas había tenido un único motivo contundente.

“¿El motivo de la pelea tiene que ver con un solo motivo contundente?”, le preguntó.

Yanina respondió afirmativamente: “Sí”.

Luego, Ximena Capristo le consultó directamente si Tini y Emilia habían compartido algún hombre, una de las versiones que circularon alrededor del enfrentamiento.

“No compartieron ningún hombre”, respondió Latorre de manera contundente.

Ante la pregunta sobre si, en cambio, había existido una traición, Yanina confirmó esa versión.

“Hubo traición. Lo de los bailarines fueron unas gotitas que rebalsaron el vaso. Emilia se hace la boba, pero sabe lo que pasó”, lanzó.

El dato clave que Yanina Latorre contó sobre Tini y Emilia

En ese momento, Yanina reveló un dato hasta ahora desconocido sobre el conflicto entre las cantantes y señaló un episodio ocurrido durante los preparativos de un show de Emilia Mernes en Vélez en 2024.

“Tini fue invitada al show de Emilia en Vélez. Ese día explotó todo en el ensayo. Tengo data precisa”, aseguró la conductora de SQP.

Según su relato, durante aquel ensayo Tini habría visto algo que no esperaba y que habría sido determinante para el quiebre de la relación.

“Tini vio algo que no se esperaba porque le habían mentido. No voy a decir más porque es delicado, pero tiene razón Tini. Tini es muy buena persona. No fue por los bailarines”, sostuvo Yanina.

Yanina Latorre habló de la relación actual entre Tini y Emilia

La conductora también dio su opinión sobre el futuro del vínculo entre las dos cantantes y fue contundente.

“Yo creo que la situación es irreversible. Tini es una chica muy buena, que ha bancado mucho y ha perdonado cosas de mucha gente, no solamente a su familia”, afirmó.

En esa línea, Yanina destacó el proceso personal que, según su mirada, atraviesa actualmente la cantante.

“Está parada en un lugar, después de una gran terapia, en la que está sanando y no transa más. Esto lo quiero. Esto no lo quiero”, expresó.

Así, mientras Tini Stoessel atraviesa además un momento de cambios en su vida personal y familiar, Yanina Latorre volvió a poner el foco en el conflicto que mantiene con Emilia Mernes y aseguró que conoce el verdadero motivo que habría provocado el quiebre entre ambas.