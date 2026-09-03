Este miércoles, Adrián Suar y Rocío Robles fueron a ver Boite, el espectáculo que protagonizan Griselda Siciliani y Carlos Casella, y la cámara de Ciudad los encontró en la entrada de La Trastienda.

El gerente de Programación de eltrece llegó al lugar y aceptó posar amablemente con unas fanáticas para luego ingresar a la sala, donde pudo ver el espectáculo que mezcla momentos de stand up y musical.

Al finalizar la presentación, Adrián y Rocío fueron a los camarines, donde encontraron a Margarita, a los protagonistas, y a Violeta Urtizberea, con quienes volvieron a posar para la lente de Ciudad Magazine en una noche de reunión familiar.

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ADRIÁN SUAR Y ROCÍO ROBLES FUERON A VER LA OBRA DE GRISELDA SICILIANI EN LA TRASTIENDA: LAS FOTOS

Adrián Suar y Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Adrián Suar con sus fans (Foto: Movilpress)

Griselda Siciliani y Carlos Casella en Boite (Foto: Movilpress)

Griselda Siciliani y Carlos Casella en Boite (Foto: Movilpress)

Griselda Siciliani, Violeta Urtizberea y Carlos Casella (Foto: Movilpress)

Carlos Casella, Adrián Suar, Griselda Siciliani, Margarita y Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Griselda Siciliani, Violeta Urtizberea, Carlos Casella, Pablo Codevila y Adrián Suar (Foto: Movilpress)

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