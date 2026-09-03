Este miércoles, Adrián Suar y Rocío Robles fueron a ver Boite, el espectáculo que protagonizan Griselda Siciliani y Carlos Casella, y la cámara de Ciudad los encontró en la entrada de La Trastienda.
El gerente de Programación de eltrece llegó al lugar y aceptó posar amablemente con unas fanáticas para luego ingresar a la sala, donde pudo ver el espectáculo que mezcla momentos de stand up y musical.
Al finalizar la presentación, Adrián y Rocío fueron a los camarines, donde encontraron a Margarita, a los protagonistas, y a Violeta Urtizberea, con quienes volvieron a posar para la lente de Ciudad Magazine en una noche de reunión familiar.
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