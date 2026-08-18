La dupla de Adrián Suar y Natalia Oreiro logró un verdadero hito en el cine nacional, luego de que superaran los 200.000 espectadores en el primer fin de semana en cartelera de Yo, Narciso.

El filme escrito, dirigido, producido y protagonizado por Suar quedó segundo detrás de Spider-man: Un Nuevo Día, y por delante de un tanque de Hollywood como La Odisea, y hasta El Final de la Calle Oak.

De esta manera, Adrián Suar se superó a sí mismo, ya que en la Semana Santa de 2025 Mazel Tov había convocado 116.329 espectadores, que fue la cinta argentina más vista de aquel año.

El record de Yo, Narciso

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De qué trata “Yo, Narciso”

Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico.

Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta.

Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya.

Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan?

Yo, Narciso, es una comedia de enredos. La película satiriza la obsesión por la imagen, el ego masculino y los límites del deseo.