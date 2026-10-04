Desde su escandalosa separación de Alexis Mac Allister, Camila Mayan disfruta de su soltería. Sin embargo, en más de una ocasión la influencer ha expresado su deseo de conocer a alguien para estar en pareja nuevamente.

En las últimas horas, la integrante de “Patria y Familia” se sumó a un trend de TikTok, el mismo por el cual la China Suárez había sido duramente criticada en redes, y “manifestó” un novio con una canción de Dua Lipa.

“Dua Lipa dijo que funciona así que acá estoy”, escribió Camila sobre un video donde se la ve sentada en la alfombra del living de su casa cantando la canción “Training Season”. ¿Le funcionara la técnica de la actriz?

Camila Mayan se sumó al trend de la China Suárez (Video: TikTok @camimayan)

LA INESPERADA CONFESIÓN SEXUAL DE CAMI MAYAN

Meses atrás, Camila Mayan sorprendió a todos sus compañeros de “Patria y Familia” al contar el percance que tuvo en pleno acto sexual con una pareja se volvió viral. En ese momento, todas las miradas otra vez se posaron sobre Alexis Mac Allister.

“Yo estaba ahí dándolo todo en el acto sexual, con el hombre finalizando”, comenzó con pudor la modelo. Entonces, Anita Espósito, su compañera, resumió: “Estaba haciendo un p... Corta la bocha”. “Finaliza él... yo hago mi trabajo...”, continuó la panelista en vivo, desatando las bromas de la hermana de Lali.

“¿Cómo estaba haciendo mi trabajo? ¡Lo hacés porque querés! ¿Estás trabajando en Only Fans y no sabemos?“, le preguntó Noelia Marzol. “El problema es que lo que tenía que hacer lo hice mal y se me fue para el otro lado”, detalló Cami que agregó: “Tuve muchos errores”.