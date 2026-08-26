Ya transcurrió más de un año, pero la disputa judicial entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister sigue sumando nuevos capítulos. Mientras la influencer continúa con su reclamo por una compensación económica, la defensa del futbolista realizó una presentación que podría complicar el avance de la causa.

Según trascendió en las últimas horas, Mac Allister solicitó que Mayan se haga cargo de la tasa de justicia, después de que la influencer pidiera ser eximida de ese pago. En diálogo con Puro Show (eltrece), Mauricio D’Alessandro analizó la situación legal de la influencer y lanzó una advertencia.

De acuerdo al análisis que hace el abogado, Camila podría tener pocas posibilidades de obtener un fallo favorable debido a la manera en la que terminó la relación.

(Foto: Instagram/@camimayan)

POR QUÉ CAMILA MAYAN PODRÍA PERDER EL JUICIO CONTRA ALEXIS MAC ALLISTER

En primer lugar, Mauricio D’Alessandro explicó que para determinar si corresponde una compensación económica a la persona que presenta la demanda es fundamental comparar la situación de la persona antes y después de la convivencia.

En ese sentido, afirmó que la influencer habría terminado la relación en una mejor posición que cuando comenzó. “Si salió mejor económicamente, las posibilidades de éxito decaen terriblemente”, advirtió el letrado.

Ailén Cova mostró sus vacaciones con Alexis Mac Allister (Foto: Instagram @ailencova)

Luego, detalló algunos de los aspectos que también podrían perjudicar a Mayan en los tribunales: “Estudió mientras estaba en Inglaterra, aprendió un idioma y tiene unos pesitos más que cuando entró. Por lo tanto, me parece que sus posibilidades son pocas, muy pocas judicialmente”.

Con respecto a otros factores como, por ejemplo, el “daño moral” que sufrió Camila al enterarse de la relación de Alexis con su actual pareja, Ailén, el abogado aclaró: “Eso no es compensación económica, eso es daño moral. El abogado que lo haga tiene que pedir daño moral, decir: ‘Te fuiste con mi amiga’. Pero probar un daño moral en un divorcio es bastante difícil”.

Cabe recordar que, días atrás, Yanina Latorre contó que tras la separación, la pareja había llegado a un acuerdo económico que incluía un automóvil y el alquiler de un departamento. Con respecto a esto, D’Alessandro ironizó al decir: “El auto estaba cansado parece... Independientemente de eso, eso conspira”.

Ailén Cova, Alexis Mac Allister y su hija en común (Foto: Instagram @alemacallister)

De todas maneras, señaló otro posible obstáculo relacionado con los plazos para realizar este tipo de reclamos: “Si ya aceptó un acuerdo y ese acuerdo ahora no le parece suficiente, ya se tiñó. Y además tiene otro problema: tiene un problema de caducidad. Pasados los seis meses ya no se puede reclamar la compensación económica desde la ruptura”.

Para cerrar, el abogado fue categórico: “No la veo, pero la chica a mí la verdad me cae bien, tengo una natural simpatía con la chica. La familia Mac Allister me va a matar, pero me parece graciosa cómo se expresa, es fresca, consiguió trabajo, estudió. Notás que estas chicas que van o se van a otro país con el futbolista de turno estudian, ella hizo ese esfuerzo, me parece loable”.