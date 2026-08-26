Natalia Oreiro lamentó la muerte de Rubén Rada, sucedida este miércoles 26 de agosto, con un emotivo posteo en sus redes. La artista transcribió párrafos de “Botija de mi país”, una famosa canción del músico fallecido.
“Botija de mi país, espero que seas feliz vistiendo de amor a tus hermanos / Botija reí, reí, que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado / Botija de mi país si un día te recibís déjate embriagar por los tambores / sólo dejate llevar y nunca lo olvidarás, tu vida será siempre un candombe...”, dice la letra que eligió Natalia.
A continuación, Oreiro escribió: “Querido Negro… no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay… como artista, como persona, como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente".
La canción de Gilda que grabaron juntos Natalia Oreiro y Rubén Rada
Oreiro y Rada grabaron juntos una versión del clásico de Gilda “Corazón Valiente” para la banda sonora de la película “Gilda, no me arrepiento de este amor” (2016), que fue protagonizada por Natalia.