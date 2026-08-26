Horas atrás, se dio a conocer un verdadero escándalo que está ocurriendo dentro de la familia de Tini Stoessel. Según informaron, la artista comenzó a sospechar de que su papá no manejó su carrera de forma prolija y esto la llevó a realizar una auditoría contable. Y lo que descubrió la dejó sin palabras.

A tres meses de haberlo cesado a Alejandro Stoessel en su rol de representante, la cantante descubrió que no tenía acceso a los 70 millones de dólares que había facturado en toda su carrera, desde sus inicios en “Violetta”.

“Tini no descarta que en el pasado se hayan cometido ilícitos en el manejo de su patrimonio”, afirmó Damián Rojo que sumó: “Ya hay abogados en el tema. Hace tres meses le autorizaron que pueda ingresar a su cuenta personal a la que nunca tuvo acceso. O sea, Tini no manejaba dinero”.

Tini y su padre, Alejandro Stoessel (Foto: Prensa Telefe)

LAS HIJAS DE MARCELO TINELLI DESTROZARON A ALEJANDRO STOESSEL

Si bien Tini Stoessel intenta mantenerse en silencio y aún no salió a hablar públicamente del tema, quienes sí salieron a hablar fueron Cande y Mica Tinelli, las hijas de Marcelo Tinelli.

Aún enojadas por la canción que la artista le dedicó al conductor, quien había tenido un problema legal con su padre por los derechos de la serie Patito Feo, las influencers salieron a hablar de la situación que atraviesa hoy la cantante.

Cande Tinelli apuntó contra Alejandro Stoessel en redes (Foto: Instagram @candelariatinelli)

A través de sus historias de Instagram, Candelaria compartió en un primer momento una publicación que decía: “Cuanto menos talento tienen, más orgullo, vanidad y arrogancia poseen. Sin embargo, todos esos tontos encuentran a otros tontos que los aplauden”. Pero, eso no fue todo ya que también dejó un mensaje.

“Judas dio el beso. Justicia divina. Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”, escribió Cande sobre una foto. Y, si bien no dio nombres, habló directamente de Tini y su padre al decir: “La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mi y a mis hermanos en su momento cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz”

Mica Tinelli apuntó contra Alejandro Stoessel (Foto: Instagram @micatinelli)

Micaela, por su parte, no quiso ser tan directa sino que únicamente compartió una publicación y le agregó un “1000%”. El texto decía: “El único karma que le deseo a la gente que me hizo daño es que se encuentren a ellos mismos en alguien más”.