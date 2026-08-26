El caso de Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, volvió a poner bajo la lupa una problemática que se repitió en distintas familias de artistas: padres que, además de acompañar a sus hijos durante los primeros pasos de sus carreras, terminan ocupando el rol de representantes y administradores de sus bienes.

Según trascendió, Tini decidió realizar una auditoría privada luego de finalizar el vínculo profesional con su padre, quien durante 15 años estuvo al frente de distintos aspectos de su carrera.

De acuerdo con la información difundida, la revisión detectó una estructura societaria en la que los derechos económicos derivados de su actividad artística y de su imagen estarían en manos de sociedades que la cantante no controla.

La situación todavía debe determinarse en el ámbito correspondiente y no existe una condena contra Alejandro Stoessel. De hecho, una auditoría privada por sí sola no establece la existencia de un delito. El abogado penalista Leonardo Sigal explicó que, si una investigación oficial comprobara un eventual perjuicio patrimonial, podrían analizarse figuras como administración fraudulenta o defraudación.

El tema fue analizado en Nuevo Día, el programa de Ciudad Magazine conducido por Flavia Palmiero. Allí, la panelista Paula Galoni recordó que Tini no es la única artista que tuvo una relación conflictiva con sus padres a partir del manejo de su carrera y su dinero.

Britney Spears y el movimiento #FreeBritney

Uno de los casos más conocidos es el de Britney Spears, cuya historia dio origen al movimiento mundial #FreeBritney.

En 2008, después de atravesar una crisis personal y de salud mental, la cantante quedó bajo una tutela legal (conservatorship) que le otorgó a su padre, Jamie Spears, un enorme control sobre sus asuntos personales y financieros.

Britney Spears y su padre, Jamie.

La tutela se prolongó durante casi 14 años y recién terminó en noviembre de 2021. Durante ese período, Britney denunció que el sistema había limitado decisiones fundamentales de su vida, desde aspectos de su carrera hasta cuestiones personales y familiares. En sus memorias, The Woman in Me, contó que incluso había intentado que otra persona fuera designada para ocupar el lugar de su padre.

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La disputa judicial entre padre e hija continuó incluso después del final de la tutela. En 2024, ambos llegaron a un acuerdo que puso fin al enfrentamiento legal relacionado con la administración de sus bienes y los honorarios de los abogados. Los términos completos del acuerdo no fueron difundidos públicamente.

Así, el caso de Britney se convirtió en uno de los ejemplos más contundentes de lo que puede ocurrir cuando el acompañamiento familiar se transforma en un control legal y financiero prácticamente total.

Luis Miguel y las deudas que heredó de su padre

Otro caso especialmente resonante en Latinoamérica es el de Luis Miguel y su padre, Luisito Rey.

El cantante mexicano comenzó su carrera siendo apenas un niño y su padre se convirtió en su manager y principal responsable de sus negocios. Sin embargo, cuando Luis Miguel alcanzó la mayoría de edad y comenzó a tomar el control de su propia carrera, descubrió una compleja situación financiera.

Según investigaciones periodísticas y el libro Luis Miguel: la historia, de Javier León Herrera, su padre había realizado malos manejos económicos durante los años en los que estuvo al frente de su carrera.

Entre otras cuestiones, el cantante se encontró con una deuda fiscal que rondaba los 20 millones de dólares, vinculada a años de impuestos impagos.

Luis Miguel saludando a los fans que estaban en el aeropuerto (Foto: Movilpress).

La situación llevó a Luis Miguel a independizarse profesionalmente de su padre. Su nuevo manager, Hugo López, fue clave para ordenar sus finanzas y encaminar nuevamente su carrera.

El episodio fue particularmente grave porque, de acuerdo con esas investigaciones, Luisito Rey habría tenido un control prácticamente total sobre el dinero de su hijo durante su adolescencia. Cuando Luis Miguel pudo tomar sus propias decisiones, tuvo que afrontar las consecuencias de una administración que no había realizado bajo su propio control.

Michael Jackson y una relación marcada por el control de su padre

La historia de Michael Jackson también estuvo atravesada por la figura de su padre, Joe Jackson.

Joe fue quien impulsó la carrera de sus hijos y se convirtió en el manager de The Jackson 5. Bajo su estricta conducción, Michael comenzó a actuar cuando todavía era un niño y el grupo familiar alcanzó rápidamente el éxito.

Sin embargo, la relación entre ambos fue extremadamente compleja. Michael acusó a su padre de haber ejercido violencia física durante su infancia, algo que Joe Jackson negó en distintos momentos. El propio Michael contó públicamente que la disciplina de su padre había sido muy dura.

Michael Jackson, una máquina de facturar a siete años de su muerte.

A diferencia del caso de Luis Miguel o del conflicto de Britney, no puede afirmarse que Joe Jackson haya sido condenado por haberle robado o estafado dinero a Michael. De hecho, el propio cantante llegó a reconocer que su padre había contribuido a construir y proteger los bienes de la familia.

Pero el quiebre entre ambos fue evidente: Michael despidió a su padre como manager en 1979, cuando comenzaba a construir su carrera como solista.

Después de su muerte, además, Joe Jackson quedó afuera del testamento de su hijo. El patrimonio de Michael fue destinado principalmente a sus hijos, su madre y organizaciones benéficas.

En 2009, Joe incluso solicitó recibir una asignación mensual del patrimonio de Michael para cubrir sus gastos. La Justicia rechazó posteriormente su pretensión de acceder a la herencia de su hijo.

Cuando los padres también son managers: una relación difícil de separar

Los cuatro casos tienen diferencias importantes, pero comparten una misma pregunta: ¿qué sucede cuando la persona que debería acompañar a un artista también es quien controla su carrera, sus contratos y su dinero?

En el caso de Tini, la auditoría busca precisamente determinar qué ocurrió con la estructura económica construida durante los años en los que Alejandro Stoessel estuvo a cargo de su representación. Según la información difundida, la cantante busca recuperar el control sobre los ingresos y derechos económicos generados por su propia actividad artística.

El caso todavía está en proceso de investigación y será necesario determinar si existió efectivamente un perjuicio patrimonial y, eventualmente, si hubo alguna conducta ilícita.

Pero las historias de Britney Spears, Luis Miguel y Michael Jackson muestran que la relación entre familia, fama y dinero puede volverse especialmente compleja cuando un artista comienza su carrera siendo menor de edad y depende de sus padres para tomar prácticamente todas las decisiones.

Lo que comienza como una forma de protección y acompañamiento puede, en algunos casos, terminar convirtiéndose en una relación difícil de desarmar: el padre que descubre el talento, el manager que construye la carrera y la persona que termina administrando el patrimonio de su propio hijo.