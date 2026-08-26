Nicki Nicole tiene en sus manos el sueño de miles de chicas que sueñan con ser una estrella pop, y lo sabe.

Consciente de la responsabilidad tomada, la cantante habló con Ciudad Magazine de su rol como jurado en Popstars, reality que regresó a la pantalla de Telefe después de 25 años y del que salieron bandas como “Bandana” y “Mambrú”.

Con desparpajo y honestidad, Nicki también confesó que es la jurado más revoltosa y picante. Además, destacó su complicidad con Ángela Torres, con quien tienen la compleja misión de seleccionar a las próximas estrellas nacionales.

Nicki Nicole, sin filtros sobre su rol como jurado (Foto: Movilpress)

Nicki Nicole habló de su rol en Popstars y lanzó una picante confesión: “Yo armo quilombo”

-¿Sensaciones ante el debut de Popstars?

-Nervios, ansiedad, sudor.

-Hoy vas a evaluar, pero supiste estar de ese lado de la niña que soñaba con cantar. ¿Con qué vara vas a medir a estas futuras colegas?

-Las voy a medir con profesionalismo, pero también las voy a medir desde la empatía. Yo fui una de ellas, sigo siendo una de ellas porque voy creciendo y aprendiendo. Hay momentos muy difíciles. No les quiero spoilear, pero es difícil elegirlas porque hay mucho talento y chicas que vienen de todas partes.

-¿Vas a evaluar las historias o solamente el talento?

-Al principio se evalúa el talento y mientras te encariñes menos, mejor. Pero te terminás encariñando porque son todas unas dulces. Sí, se evalúa el talento, pero también conmueve la historia.

-¿Sos consciente de que van a elegir a las futuras “Bandana”, por decirlo de alguna manera?

-Soy muy consciente. De hecho, eso me presiona muchísimo, porque vamos a estar eligiendo a la banda que irá de Argentina al mundo. Hay mucha presión, pero creo que el jurado y los coaches están preparados.

Nicki Nicole, sin filtros sobre su rol como jurado (Foto: Movilpress)

-¿Cómo se llevan entre ustedes?

-Súper bien. Con la que me llevo es con Ángela, somos las enanas compinches, que andan todo el día jodiendo. Pero, muy bien con todos.

-Dicen que vos sorprendés, que sos muy picante...

-Ay, sí, ya sé. Yo hago cualquier cosa. Como yo nunca estuve en la tele, armo quilombo. Después digo: “Ay, no, estamos en la tele”. Cuando salga, me voy a arrepentir.

Nicki Nicole, mano a mano con Ciudad Magazine. Por: Majo Vitale y Fabi López.