Las primicias la persiguen. Yanina Latorre protagonizó un insólito momento en Sálvese Quien Pueda: le envió por error un mensaje a Nicki Nicole en lugar de a Nicole Neumann.

Lo que parecía una simple confusión derivó en una charla con la cantante y terminó convirtiéndose en una primicia vinculada a Telefe.

Todo ocurrió mientras la conductora de SQP quería consultar a Nicole Neumann sobre el supuesto coqueteo entre Manu Urcera y Juana Viale durante una emisión de Almorzando con Juana. Sin darse cuenta, el mensaje fue enviado a la artista rosarina.

Yanina Latorre le escribió por error a Nicki Nicole (captura de SQP, América TV)

El error de Yanina Latorre y la respuesta de Nicki Nicole

Entre risas, Yanina contó al aire lo que había sucedido. “Me acaba de entrar un mensaje de Nicki Nicole. ¿Saben a quién le mandé yo el mensaje de Nicole Neumann? A Nicki Nicole”, relató, tentada.

Luego leyó la respuesta súper buena onda que recibió de la cantante: “Hola Yani, ¿qué Manu? No sé de quién me hablás”.

Sorprendida por la buena predisposición de la artista, Latorre decidió explicarle el malentendido.

“Ay, Nicki, perdón. Estoy mayor, estoy al aire. Le quería mandar un mensaje a Nicole Neumann y te lo mandé a vos. Ya sé que no existe ningún Manu en tu vida, ni Juana Viale. No te asustes, sabés que siempre te cuido”, le escribió Yanina.

Nicki Nicole (Foto de Instagram nicki.nicole)

La pregunta sobre Popstars que terminó en confirmación

Aprovechando el intercambio, Yanina decidió consultarle directamente por una versión que circulaba desde hacía semanas: su posible participación en Popstars, el nuevo reality musical que conducirá Nico Vázquez en Telefe.

“Ahora le voy a preguntar si va a ir a Popstars de jurado”, anunció al aire.

La respuesta de Nicki Nicole llegó con humor y dejó entrever la noticia que buscaba confirmar.

“Yani, me asusté, me puse a ver los Manu con los que estuve”, le contestó la cantante.

Según relató Latorre, el intercambio terminó sirviendo para ratificar la información que manejaba sobre el programa. “Y confirmado: ¡va a Popstars!”, celebró la conductora.