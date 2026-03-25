Pochi de Gossipeame contó en el programa Puro Show una bomba que involucra a Nicki Nicole y un romance oculto con Lautygram que jamás vio la luz. La panelista reveló con precisión: “Fue cuando estaba con la China Suárez”.

Enonces, la panelista reforzó la historia y dio detalles de cómo habría sido el vínculo: “En su momento, Lauty y la China habrían dejado de estar juntos porque él habría estado con Niki Nicole y después volvió con Eugenia”.

Nicki Nicole en el estreno de Amor Animal (Foto: Movilpress).

Pochi aseguró que este dato “no lo sabe nadie” y que la China “se la guardó”, y aprovecharon para recordar el affaire de Nicki con el futbolista de la Selección argentina, Enzo Fernández: “Sí, estuvo”, sostuvo Angie Balbiani.

Lauty Gram en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

MENSAJES PENDIENTES Y CÓDIGOS ENTRE AMIGAS

En el programa de eltrec también hicieron referencia al momento en que Ángela Torres empezó a salir con Rusherking y la polémica que se armó con la China Suárez, quien habría reclamado que no hubo códigos de parte de Torres.

Foto: stream de Martín Cirio e Instagram de China Suárez.

“La China la dejó de seguir a Ángela porque empezó a salir con Rusher”, dijo la panelista y leyó el mensaje con la palabra de Eugenia en ese momento: “Tengo la mejor onda, pero cuando me hacen las cosasa mí esta bien, ahora me mando una yo y chau, al menos manda un mesajito”.

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