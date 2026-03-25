El conflicto mediático entre Wanda Nara y China Suárez sumó un nuevo capítulo con un viaje que no pasó desapercibido. La empresaria sorprendió al mostrarse recorriendo Kioto, un destino cargado de simbolismo en medio de las versiones sobre su vínculo con Mauro Icardi.

Desde sus redes sociales, la conductora compartió una serie de imágenes en distintos puntos icónicos de la ciudad japonesa, lo que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia la actriz.

Wanda Nara le arruinó el sueño a la China Suárez y Mauro Icardi: sus explosivas fotos | Créditos: Instagram @wanda_nara

En su cuenta de Instagra, Wanda Nara publicó fotos en algunos de los lugares más emblemáticos de Kioto, como el Santuario Fushimi Inari Taisha, el Templo Kinkaku-ji y el Bosque de Bambú de Arashiyama.

Wanda Nara le arruinó el sueño a la China Suárez y Mauro Icardi: sus explosivas fotos | Créditos: Instagram @wanda_nara

También se mostró recorriendo calles tradicionales, probando gastronomía local y compartiendo momentos con personas que conoció durante su estadía. “Buen día, Kyoto”, escribió en una de sus historias.

Wanda Nara le arruinó el sueño a la China Suárez y Mauro Icardi: sus explosivas fotos | Créditos: Instagram @wanda_nara

WANDA HIZO EL VIAJE QUE SUEÑAN LA CHINA E ICARDI

El viaje tomó relevancia por un detalle no menor: Japón habría sido uno de los destinos soñados de China Suárez, quien incluso mantiene una conexión cultural con ese país a través de su ascendencia familiar.

Wanda Nara le arruinó el sueño a la China Suárez y Mauro Icardi: sus explosivas fotos | Créditos: Instagram @wanda_nara

En ese contexto, la elección de Wanda fue leída por muchos usuarios como una provocación en medio de la tensión mediática que involucra también a Mauro Icardi.