El mundo del espectáculo argentino siempre tiene historias ocultas y peleas que, con el tiempo, se convierten en verdaderos mitos. Esta vez, César Carozza, exrepresentante de Evangelina Anderson, decidió contar en LAM los detalles de la histórica pelea entre la modelo y Wanda Nara, y no se guardó nada.
Según Carozza, todo comenzó en el famoso boliche Sunset, un lugar clave para la farándula de aquellos años. “¿Por qué se habían peleado Wanda y Evangelina?“, indagó Ángel de Brito al abogado, quien dijo: ”Por la misma declaración que hizo ahora en el streaming, sí”.
La versión que circuló en ese momento fue que Evangelina habría tenido algo con Maxi López justo cuando él empezaba a salir con Wanda.
“Dijo que fue en un boliche muy importante, creo que es Sunset, que Maxi López se le acercó a hablar, en ese momento él estaba saliendo con Wanda y se armó todo un lío”, explicó Pepe Ochoa.
INRONÍAS, INDIRECTAS Y CUENTAS FAKE: EL TRASFONDO DE LA PELEA
Denise Dumas por su parte también recordó que, con el tiempo, Evangelina Anderson lanzó una frase irónica sobre el tema: “En algún momento, ella le dice como irónicamente, ´al final se quedó con vos porque yo no le di bola´“.
Pero el conflicto no terminó ahí, la panelista Juli Argenta mencionó que también se habló de cuentas fake de Instagram con comentarios desagradables, lo que sumó tensión a la relación entre las mediáticas.
