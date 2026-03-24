A minutos de abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Kennys Palacios enfrentó una de las preguntas más incómodas: la actitud de Wanda Nara durante su participación en el reality de Telefey.

Invitado al streaming La cumbre (Streams Telefe), conducido por Santiago del Moro, Kennys hizo primero una fuerte autocrítica sobre su desempeño: “La casa me comió”, lanzó sin vueltas, al describir el clima intenso que se vivía desde el inicio del juego.

“Desde el primer día ya hubo quilombo, separaciones de grupos, conflictos. Todo se volvía tenso. Es una casa donde las emociones están multiplicadas al máximo. Cualquier cosa te irrita”, explicó, dejando en claro que no logró adaptarse del todo al encierro.

Foto: Captura de video (La cumbre/ Streams Telefe)

El estilista también se mostró vulnerable al reconocer que no pudo mostrarse como realmente es: “No me bancaba los gritos. En mi vida personal soy muy tranquilo. Estoy en pareja hace 14 años y nadie conoce a mi familia. Todo eso lo guardo para mí. Acá sentía que todo me atravesaba y no sabía a dónde ir. Eso me debilitó”.

En ese contexto, surgió el tema Wanda Nara. Fue Eugenia Ruiz quien puso el dedo en la llaga al remarcar la falta de apoyo público de su amiga, sobre todo comparándolo con otras campañas de familiares y parejas de participantes.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Lejos de victimizarse, Kennys fue tajante: “No me interesa si me apoyó o no. Wanda no entró a jugar, entré a jugar yo”, remarcó. Y redobló la apuesta cuando le preguntaron si le molestó: “Cero. Yo no le pedí que me acompañe y nadie está obligado”.

Por último, Kennys se mostró autocrítico con su juego y hasta dejó abierta la puerta a una revancha: “No supe dar lo mejor de mí, me contuve. Quizás si hubiese sido más picante… pero uno desde adentro no sabe qué es lo que gusta”.

Kennys quedó eliminado en una placa positiva con el 33,3% de los votos frente al 66,7% que obtuvo Lola Tomaszewski. Ahora, fuera de la casa, sus palabras reavivan el foco sobre su vínculo con Wanda.

Kennys Palacios: “No me interesa si (Wanda Nara) me apoyó o no. Wanda no entró a jugar, entré a jugar yo”.

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CATRIEL Y PACO AMOROSO ENTRARON A GRAN HERMANO Y SE METIERON EN EL ESCÁNDALO DE TINI STOESSEL Y EMILIA MERNES

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió un momento totalmente inesperado con el ingreso de Catriel y Paco Amoroso, quienes no solo revolucionaron a los participantes, sino que además se metieron de lleno en uno de los escándalos más calientes del momento que involucra a Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Lejos de pasar desapercibido, Catriel aprovechó su paso por el confesionario para hacer un descargo que rápidamente se volvió viral y apuntó directo contra las artistas.

Fiel a su estilo frontal, disparó sin filtro: “Quiero nominar... Quiero nominar a Tini y Emilia. Son unas pesadas, me tienen cansado”, comenzó diciendo, con humor.

Foto: Captura (Telefe)

Pero eso no fue todo. El músico redobló la apuesta y dejó en claro su hartazgo con la situación mediática que rodea a ambas cantantes: “Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta. Basta de la guerra. Con la música, no. Basta, chicas”, siguió. Y cerró, tajante: “Me tienen cansado. Unas pesadas”.

Catriel: “Quiero nominar... Quiero nominar a Tini y Emilia. Son unas pesadas, me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta. Basta de la guerra. Con la música, no. Basta, chicas”.

El momento generó sorpresa dentro y fuera de la casa, ya que el conflicto entre Tini y Emilia viene escalando en redes y en el mundo del espectáculo, y ahora sumó un capítulo completamente inesperado desde el reality de Telefe.