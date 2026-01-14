Kennys Palacios, el amigo y confidente de Wanda Nara, confirmó en el programa Puro Show que la empresaria está separada de Martín Migueles. En medio de rumores y versiones cruzadas, el estilista contó cómo ve a Wanda en este momento y dejó en claro que la relación llegó a su fin.

“Ella está bien, la verdad que bien, muy tranquila. No sé, ¿qué dicen ahí? Viste que están las voceras, Pochi y Angie, que ellas saben todo... por lo poco que veo está muy bien, está tranquila”, aseguró Kennys cuando le preguntaron cómo veía a Wanda tras la separación.

El estilista explicó que prefiere no meterse demasiado en la vida privada de su amiga: “Yo como siempre digo, trato de no preguntar ni nada. Si me quieren contar, me cuentan, si no, veo lo poco que sé. Ella me contó en su momento y después me enteré”.

Sin embargo, aclaró que hoy en día prefiere no saber tanto para evitar que le pregunten o lo involucren en los rumores: “En su momento capaz hablábamos mucho más, pero bueno, capaz hoy en día trato de no saber tanto para esto, para no generar que me vengan y pregunten, que vos sabés, que sí sabés y por eso trato de evitarlo”.

Sobre cómo vive Wanda las separaciones, Kennys fue contundente: “Era diferente, la separación con Mauro fue diferente a capaz estas relaciones más cortas”.

CÓMO ERA EL VÍNCULO DE KENNYS PALACIOS CON MARTÍN MIGUELES

Consultado sobre su vínculo con Martín Migueles, Kennys Palacios contó: “Por lo poco que lo traté, sí, buena onda. He ido a comer dos veces a su casa asado, pero buena onda, no tengo absolutamente nada que decir”.

Sobre la foto del último fin de semana de Wanda y Migueles juntos en la pileta, el estilista dijo: “Bueno, capaz que están separados y tienen cosas que charlar todavía, uno se puede separar y el amor no termina de un día para el otro”, deslizó.

