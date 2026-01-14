La vida de Wanda Nara es una de las más expuestas de la Argentina. Sin embargo, con humor y espontaneidad, Evelyn Botto le puso fin al misterio y reveló a qué huele la conductora de MasterChef Celebrity.

La artista, integrante de Olga, participó del reality de cocina y sorprendió con el particular pedido que le hizo a Wanda: olerla.

Todo ocurrió en medio de una charla, en la que también habló de su explosivo romance con Fede Bal.

“Yo vine acá con una misión y es oler a Wanda Nara”, lanzó con picardía Evelyn, en el backstage.

Evelyn Botto le olió los pechos a Wanda Nara (captura de pantalla de Telefe)

¿A QUÉ HUELE WANDA NARA SEGÚN EVELYN BOTTO?

Wanda Nara: -¿Estás enamorada?

Evelyn Botto: -Sí, full.

Wanda Nara: -Siento que te puse nerviosa, Evelyn.

Evelyn Botto: -Quizás me pone nerviosa que tengo que entregar un plato en siete minutos.

Wanda Nara: -¿O mi presencia te pone nerviosa?

Evelyn Botto: -Vos tenés una presencia muy fuerte. ¿Te puedo oler?

Wanda Nara: -¿Olerme?

Evelyn Botto: -(Se acercó a su cuello y bromeó con que se caía de cara en sus pechos) Ay, me caigo, me caigo.

Wanda Nara: -¿Qué hacés? Te caíste adentro de mi saco.

Evelyn Botto: -¡Riquísimo!

Wanda Nara: -¿A qué huelo? ¿Olor a pechuga de pollo? (bromeó).

Evelyn Botto: -Huele a mujer con varias casas.