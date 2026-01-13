Un momento de tensión y risas incómodas se vivió en MasterChef Celebrity cuando Wanda Nara decidió ir sin filtro contra Rusherking y hacerle de las preguntas más picantes de la temporada.

Todo arrancó en medio del clima distendido del programa, cuando Wanda apareció en la cocina y fue directo al hueso con su consulta: “Rusher, ¿qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”, disparó.

Fue entonces que Rusherking respondió, visiblemente sorprendido por la actitud de Wanda: “La verdad es que yo estoy muy fuera de esas situaciones. Esa fue una relación que tuve y yo estuve hasta ahí nomás. Vos tenés otras cosas”, respondió, nervioso.

Foto: Captura (Telefe)

Lejos de soltarlo, Wanda siguió presionando con ironía y humor: “Me quedó solo una mudanza ahí colgada. ¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?“, lanzó. Y el cantante aceptó tibiamente: ”Te acompaño, si querés“.

“Ay, me encanta. Sos re buen amigo. ¡No sabés las carteras que tengo! Igual, creo que ni las quiero usar. También me quedó mucha ropa. Las carteras son muy costosas", cerró la ex de Mauro Icardi, quien está instalada en Estambul con su pareja, Eugenia “la China” Suárez.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

EL PICANTE GESTO DE WANDA NARA QUE PODRÍA DESATAR LA FURIA DE LA CHINA SUÁREZ

En el universo del Wandagate, nada es casual, y un like puede ser más potente que mil palabras. Esta vez, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica por un gesto digital que muchos leyeron como una provocación directa a Eugenia “la China” Suárez.

Todo se disparó a partir de un posteo de Rusherking, el ex de Eugenia, quien compartió una foto desde Nueva York en Instagram. En la imagen se lo ve relajado, apoyado sobre una vitrina con cosas dulces, vistiendo una de sus clásicas gorras y campera de abrigo, disfrutando del invierno neoyorquino.

Hasta ahí, nada fuera de lo común, salvo por un detalle que no pasó inadvertido. Entre los miles de “me gusta”, apareció uno muy especial: el de Wanda Nara.

Foto: Captura de Instagram (@rusherking)

En la captura del posteo se puede ver claramente: “Les gusta a @wanda_nara y otras personas”, una frase que reavivó todas las suspicacias.

Para muchos, este gesto no es inocente. En pleno conflicto histórico con la China, y con los antecedentes que unen a ambas por Mauro Icardi, el gesto 2.0 de Wanda al ex de la actriz fue leído como una jugada filosa, sutil pero explosiva.