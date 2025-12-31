Mauro Icardi y la China Suárez decidieron cerrar el año en Turquía, pero antes de embarcar en el Aeropuerto de Ezeiza sufrieron un momento incómodo que no pasó desapercibido.

Mientras subían por una escalera mecánica, una fanática de Wanda Nara les gritó a viva voz: “Aguante Wanda, China”, generando tensión y dejando a la pareja visiblemente molesta.

Aunque intentaron disimular, las caras de Icardi y la China dejaron en claro que el comentario no les causó ninguna gracia.

La China Suárez y Mauro Icardi en Ezeiza (Foto: Movilpress)

Escándalo en Ezeiza: se filtró el video de la agresión a Mauro Icardi y la China Suárez

El material, compartido por la periodista Naiara Vecchio, se multiplicó en redes sociales.

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía y la nieve fue la primera en recibirlos | Créditos: Instagram @mauroicardi @sangrejaponesa

La pareja, que había pasado la Navidad en Buenos Aires, optó por no responder y siguió su camino rumbo a la zona de embarque, evitando cualquier tipo de confrontación con la prensa o los curiosos.



