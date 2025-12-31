El futuro de la China Suárez siempre genera expectativa y, esta vez, fue Jimena La Torre quien se animó a tirar las cartas y anticipar cómo será el 2026 para la actriz, según su signo. En el programa Puro Show, la astróloga sorprendió con una predicción cargada de simbolismos, viajes y una advertencia especial para la actriz.

Durante la entrevista, Mati Vázquez le preguntó a la tarotista sobre los rumores que vinculan a la China con un posible regreso a la Argentina, en caso de que Mauro Icardi firme con un club local el próximo año. La astróloga no dudó en responder con detalles:

La carta para el 2026 de la China Suárez según la tarotista Jimena La Torre (Foto: captura de eltrece).

“Para la China me sale esta carta que tiene un pez dorado, hay una playa, un turbante, yo la veo como que se queda… mucho turquesa está hablando de Turquía, el turquís es el ojo turco, no es porque sí. La veo como muy feliz con lo que logra, por lo menos al principio del año hasta su cumpleaños. Después podemos llegar a ver alguna otra cosa”, explicó La Torre.

EL CONSEJO DE JIMENA LA TORRE PARA LA CHINA SUÁREZ POR SU SIGNO PISCIS: CALMA Y ABUNDANCIA

La China Suárez es de Piscis, y según Jimena La Torre, el 2026 arrancará con una energía intensa para quienes comparten ese signo. “Hay algo que estoy diciendo para Piscis cuando arranque el año, que se tomen una tacita de té de tilo extra todos los días, porque arranca como con una revolución fuerte, así que está bueno que se quede tranquila y que disfrute de su abundancia”, recomendó.

La especialista también remarcó la tendencia de los signos de agua a permanecer unidos: “Es raro que las personas de Piscis, cuando se pegotean y se juntan, se separen porque todos los signos de agua, cuando se juntan les cuesta un montón separarse, por lo menos, viste, un rato duran las cosas”.

CÓMO SERÁ EL 2026 DE MAURO ICARDI SEGÚN JIMENA LA TORRE

La astróloga no solo se refirió al futuro de la China Suárez, sino que también analizó lo que le espera a Mauro Icardi en 2026. “En el caso de él acá tengo la fecha, me da un 3, que representa un 3 de copas, que también tiene ahí una luna con una fertilidad, hay mucho desarrollo de sus éxitos profesionales, pero también hay mucho amor y hay mucho disfrute con su familia, con sus hijas, y fertilidad en el futuro. Así que puede ser que él también en algún momento le pida tener otro bebé, porque a los piscianos les gusta, no sé si son familieros, pero les gusta tener descendencia”, detalló Jimena La Torre.

Cómo será el 2026 de Mauro Icardi según Jimena La Torre (Foto: captura de eltrece).

Según la astróloga, el delantero tendrá un año marcado por el éxito profesional y la posibilidad de agrandar la familia, un dato que podría cambiar el rumbo de su vida personal y, tal vez, influir en el destino de la China Suárez.

