La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser noticia por su inesperado cambio de planes en el cierre del año. Cuando todo indicaba que el delantero viajaría este sábado 27 de diciembre a Turquía para reincorporarse al Galatasaray, decidió aplazar su partida hasta este lunes.

Tras el receso de Navidad, la pareja decidió tomarse unos días más en Argentina y eligió un destino que sorprendió a todos: la casa de campo que la actriz compró junto a Benjamín Vicuña en Pilar, una propiedad que se convirtió en el refugio perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

La pareja finalmente llegó a Ezeiza este lunes a última hora en la camioneta de Mauro que manejaba un conocido de ambos y, sin trámite de “check in” subieron las escaleras mecánicas que llevan directamente al área de embarque sin los hijos de la actriz, que quedaron con sus padres en el país.

LAS FOTOS DE LA PARTIDA DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI, DE REGRESO A TURQUÍA

La China Suárez y Mauro Icardi en Ezeiza (Foto: Movilpress)

