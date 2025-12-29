Mauro Icardi volvió a encender las redes y esta vez no fue por una polémica, sino por una serie de fotos que hablan por sí solas. El futbolista compartió en su Instagram imágenes donde se lo ve muy feliz y relajado junto a Eugenia “la China” Suárez, en un entorno íntimo y campestre que muchos señalaron como la nueva casa que había adquirido la actriz y cantante.

En las postales, la China apareció sonriente, al natural, sosteniendo a su gato y sentada frente a una mesa rústica con una copa de vino y frutas, en un clima de absoluta tranquilidad.

En otra imagen, Icardi posó del otro lado de la mesa, con gorra y camisa verde, levantando su copa, como brindando por este presente que los tiene más unidos que nunca.

Pero lo que más llamó la atención no fue solo la química entre ellos, sino el lugar. Todo indica que se trata del nuevo hogar que la China Suárez habría comprado recientemente, una propiedad rodeada de verde, con una galería, muebles de madera y un aire de chacra moderna que refleja el estilo relajado y bohemio de la actriz.

De hecho, este detalle no pasó desapercibido para los fans más atentos: en enero de este mismo año, la China ya se había mostrado en redes sociales en lo que sería esta misma casa, cuando todavía estaba en plena etapa de instalación. En aquel momento había compartido imágenes similares, con la misma estética campestre, su gato y rincones que ahora vuelven a aparecer en las fotos de Icardi.

Así, las nuevas postales no solo confirman el gran momento sentimental de la pareja, sino también que la China ya estaría disfrutando a pleno de su flamante propiedad, ahora acompañada por el futbolista, que parece haberse integrado por completo a su nueva vida.

¡TREMENDO! WANDA NARA INCENDIÓ LAS REDES AL REPOSTEAR UN VIDEO VIRAL QUE SE BURLA DE LA CHINA SUÁREZ E ICARDI

Wanda Nara volvió a sacudir el avispero digital y quedó otra vez en el centro de la polémica tras repostear en su cuenta de Instagram un video animado viral, realizado con estética de Los Sims, que apunta de lleno contra Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi. El material, que circuló a toda velocidad por redes, no escatimó en sarcasmo, ni en indirectas picantes.

En el clip, los personajes digitales recrean situaciones ficticias que parodian los conflictos, los celos y la exposición mediática que rodean a la pareja. Con tono de burla y frases demoledoras, la historia animada se mete de lleno en la interna sentimental, los lujos, los posteos cruzados y la competencia por quién marca la agenda en las redes sociales.

Entre las líneas más virales que se escuchan aparecen perlitas como: “Hola, cornudas. Baby, ya volví del shopping. Me gasté 10 palos”,“¿Te gusta mi outfit? Estás igual, ‘Moncha‘”,“Baby, subí nuestra foto juntos primero. Ni se te ocurra que tu familia vaya antes que yo’”.

Foto: Captura de video de TikTok reposteado por @wanda_nara en su Instagram

A medida que avanza el video, la parodia se vuelve aún más provocativa, con bromas sobre la sobreexposición en redes, las internas familiares y los mensajes con doble sentido, además de guiños subidos de tono y remates que buscan impactar y hacer ruido.

Que Wanda haya decidido repostearlo no pasó para nada inadvertido. Muy por el contrario, fue leído por muchos como una provocación directa y sin filtro hacia la China y Mauro, reavivando una guerra mediática que parece no tener punto final.

