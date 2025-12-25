La espera terminó y las redes explotaron: Mauro Icardi y la China Suárez finalmente mostraron cómo vivieron la Navidad más esperada del año. Los seguidores de la pareja estuvieron atentos durante horas, buscando pistas, fotos y videos de la celebración, hasta que ambos decidieron compartir los momentos más íntimos de la noche.

El futbolista y la actriz eligieron la famosa “casa de los sueños” para recibir la Navidad. Esa mansión, que alguna vez imaginó como su hogar junto a Wanda Nara, se transformó en el escenario de un festejo familiar cargado de emociones y reencuentros.

Mauro icardi mostró cómo fue la Navidad con la China Suárez en la Casa de los Sueños (Video y foto: Instagram @mauroicardi)

La expectativa era enorme: después de un tiempo sin verlas, Icardi pudo pasar la Navidad con sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, gracias a un fallo judicial que le permitió compartir la fecha especial. Mientras tanto, Wanda celebró en Punta del Este con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, y el resto de su familia.

La Navidad de Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ MOSTRARON SU ÁLBUM DE FOTOS FAMILIAR EN NAVIDAD

En la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 14 millones de personas, el delantero mostró postales de la noche: desde la impactante entrada con guirnaldas navideñas hasta el imponente árbol decorado con bolas rojas y cartas manuscritas de los chicos. Todo pensado al detalle para una velada inolvidable.

No faltaron las fotos de la China Suárez, que eligió un vestido floral y una flor blanca en el pelo, mientras que Icardi optó por camisa blanca y pantalón oscuro, en un look clásico y elegante. La pareja posó de frente y de perfil, sellando un año de amor con una imagen que rápidamente se volvió viral.

Uno de los momentos más emotivos fue el reencuentro de Mauro con sus hijas, a quienes no veía desde hacía un mes y medio. Las niñas, cada vez más resguardadas de la exposición pública, posaron sonrientes junto a su papá. La mayor lució un vestido negro y botas altas, mientras que la menor eligió un vestido plateado con paillettes y sandalias nude.

“Feliz Navidad”, escribió el rosarino junto a emojis de arbolito, Papá Noel y corazón rojo, como única descripción de la publicación que cosechó miles de likes y comentarios desde Argentina hasta Turquía, donde es ídolo del Galatasaray. En cada foto, la sonrisa de Icardi reflejó la felicidad de atesorar cada instante antes de volver a Estambul y empezar a contar los días para el próximo reencuentro.

La China Suárez mostró cómo fue la Navidad con Mauro Icardi y sus hijos en la Casa de los Sueños (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

