Moria Casán volvió a marcar agenda en redes sociales con un comentario explosivo que no pasó desapercibido. Esta vez, la diva se metió de lleno en el rumor que vincula a Mauro Icardi con River Plate y dejó una frase tan filosa como inesperada, que involucró a la China Suárez.
Todo ocurrió en X (ex Twitter), donde el periodista Gustavo Méndez retuiteó la “Palabra de la one”.
Lejos de esquivar la polémica, Moria habló del tema con ironía y picardía, fiel a su estilo, y lanzó una frase que encendió el debate futbolero.
Moria Casán en X.
“Tal vez su mujer le pide River, él muere literal por ella y tal vez, tal vez, se dé… es crack y la rompería. Y eso que soy bostera”.
El comentario que agitó la grieta futbolera
La respuesta de Moria no tardó en viralizarse. En pocas palabras, la diva mezcló fútbol, amor y lealtades personales, dejando en claro que, incluso siendo hincha de Boca Juniors, no descarta que Icardi pueda brillar con la camiseta millonaria.
El guiño a la influencia de su pareja —sin nombrarla directamente— sumó un condimento extra al comentario, despertando todo tipo de interpretaciones entre los usuarios de la red social.
Redes en llamas y opiniones divididas
Como suele suceder cada vez que Moria habla, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos celebraron su sinceridad y sentido del humor, otros debatieron con pasión la posibilidad real de ver a Icardi en River y el peso que podrían tener las decisiones personales en su carrera deportiva.
Una vez más, Moria Casán logró lo que pocos: convertir un rumor deportivo en tema de conversación nacional, con una sola frase, sin filtros y con sello propio.