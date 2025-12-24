Moria Casán volvió a marcar agenda en redes sociales con un comentario explosivo que no pasó desapercibido. Esta vez, la diva se metió de lleno en el rumor que vincula a Mauro Icardi con River Plate y dejó una frase tan filosa como inesperada, que involucró a la China Suárez.

Todo ocurrió en X (ex Twitter), donde el periodista Gustavo Méndez retuiteó la “Palabra de la one”.

Lejos de esquivar la polémica, Moria habló del tema con ironía y picardía, fiel a su estilo, y lanzó una frase que encendió el debate futbolero.

“Tal vez su mujer le pide River, él muere literal por ella y tal vez, tal vez, se dé… es crack y la rompería. Y eso que soy bostera”. Moria Casán en X.

El comentario que agitó la grieta futbolera

La respuesta de Moria no tardó en viralizarse. En pocas palabras, la diva mezcló fútbol, amor y lealtades personales, dejando en claro que, incluso siendo hincha de Boca Juniors, no descarta que Icardi pueda brillar con la camiseta millonaria.

El guiño a la influencia de su pareja —sin nombrarla directamente— sumó un condimento extra al comentario, despertando todo tipo de interpretaciones entre los usuarios de la red social.

Foto: X

Redes en llamas y opiniones divididas

Como suele suceder cada vez que Moria habla, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos celebraron su sinceridad y sentido del humor, otros debatieron con pasión la posibilidad real de ver a Icardi en River y el peso que podrían tener las decisiones personales en su carrera deportiva.

China Suárez y Mauro Icardi (Foto: captura X/Twitter y Instagram)

Una vez más, Moria Casán logró lo que pocos: convertir un rumor deportivo en tema de conversación nacional, con una sola frase, sin filtros y con sello propio.