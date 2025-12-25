El Wandagate fue, sin dudas, uno de los escándalos más grandes de los últimos años en el mundo del espectáculo argentino.

La infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez puso en jaque su relación con Wanda Nara y generó un verdadero terremoto mediático. Sin embargo, hasta ahora, el gran misterio era quién había filtrado la información que desató la tormenta.

Este jueves, Yanina Latorre decidió contar toda la verdad y reveló el nombre de la persona que destapó el Wandagate.

La panelista, que siguió de cerca el caso desde el primer minuto, aseguró que la responsable de filtrar la infidelidad fue Kenia, la exniñera de las hijas de Wanda y Mauro.

Yanina Latorre (captura de pantalla de América TV, LAM)

El rol clave de la exniñera en el escándalo

Según relató Latorre, Kenia fue quien le contó a Wanda Nara que su marido estaba teniendo un affaire con la China Suárez.

La exniñera habría visto mensajes comprometedores en el teléfono de Icardi y no dudó en avisarle a su jefa.

“Kenia fue la que le dijo a Wanda que Mauro estaba con la China. Ella vio los mensajes y se lo contó. Por eso Wanda se enteró de todo”, explicó Yanina en su programa. La panelista remarcó que, a partir de ese momento, la relación entre Wanda y Kenia se rompió para siempre.

La China Suárez recibió un anillo en su primer aniversario con Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

El impacto del Wandagate en la farándula

La revelación de Latorre reavivó el interés por el Wandagate, un escándalo que tuvo repercusión internacional y que marcó un antes y un después en la vida de los protagonistas.

La infidelidad de Icardi con la China Suárez no solo puso en crisis su matrimonio con Wanda, sino que también generó un sinfín de especulaciones, peleas y declaraciones cruzadas en los medios.

Ahora, con el nombre de la persona que filtró la información sobre la mesa, el caso suma un nuevo capítulo y deja en claro que, en el mundo del espectáculo, los secretos siempre terminan saliendo a la luz.