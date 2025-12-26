China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse el impactante monto que habría gastado en regalos de Navidad en un solo local.

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una imagen tomada en una tienda de la Avenida Santa Fe, donde se puede ver presuntamente a la actriz realizando una compra y, en primer plano, el total que figura en la caja registradora: 4.585.354 pesos.

La cuenta de Instagram @Gossipeame fue la encargada de visibilizar las compras y los gastos que habría realizado la actriz.

Foto Instagram @Gossipeame

Foto Instagram @Gossipeame

En la imagen se observa cómo se procesa el pago. En un recuadro resaltado se distingue claramente la cifra final, lo que desató todo tipo de comentarios en redes sociales sobre el elevado gasto navideño.

ASÍ FUE LA NAVIDAD DE LA CHINA SUÁREZ

La China celebró Nochebuena en La Casa de los Sueños, la residencia que comparte con Mauro Icardi en la Argentina. Allí reunió a su círculo más íntimo: estuvieron presentes sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, además de sus sobrinas, su hermano, su madre y varios amigos cercanos.

Icardi también sumó a la celebración a las dos hijas que tuvo con Wanda Nara, en una noche familiar que combinó lujo, regalos y una numerosa mesa navideña.

La China Suárez mostró cómo fue la Navidad con Mauro Icardi y sus hijos en la Casa de los Sueños (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La Navidad de Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

La Navidad de Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)