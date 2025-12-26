En el marco de las celebraciones de Navidad, China Suárez volvió a captar la atención en redes sociales al compartir, el 25 de diciembre, una tierna y polémica postal de su bebé (juguete) junto a Mauro Icardi.

La imagen, publicada en sus historias de Instagram durante la jornada navideña, se volvió rápidamente viral y despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

UN BEBÉ QUE LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN

En la foto se puede ver al muñeco -muy realista- recostado en un moderno cochecito, vestido con un conjunto claro y un gorrito rosa, mientras de fondo aparece un amplio parque verde con juegos inflables, en lo que parece ser un festejo familiar al aire libre.

China Suárez mostró a su bebé con Mauro Icardi: la impactante foto. CRÉDITO: Instagram

Sin necesidad de palabras, la publicación fue interpretada como una señal del gran momento personal que atraviesan China Suárez y Mauro Icardi, quienes eligieron compartir una postal íntima en una fecha tan especial.