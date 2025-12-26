En el marco de las celebraciones de Navidad, China Suárez volvió a captar la atención en redes sociales al compartir, el 25 de diciembre, una tierna y polémica postal de su bebé (juguete) junto a Mauro Icardi.
La imagen, publicada en sus historias de Instagram durante la jornada navideña, se volvió rápidamente viral y despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.
UN BEBÉ QUE LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN
En la foto se puede ver al muñeco -muy realista- recostado en un moderno cochecito, vestido con un conjunto claro y un gorrito rosa, mientras de fondo aparece un amplio parque verde con juegos inflables, en lo que parece ser un festejo familiar al aire libre.
Sin necesidad de palabras, la publicación fue interpretada como una señal del gran momento personal que atraviesan China Suárez y Mauro Icardi, quienes eligieron compartir una postal íntima en una fecha tan especial.