Durante los festejos de Navidad, una publicación en redes sociales volvió a ubicar en el centro de la escena a la China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña.

Esta vez, el foco estuvo puesto en un regalo que el futbolista le hizo a Amancio, el hijo menor que la actriz tiene con el actor chileno, y que no pasó inadvertido para los seguidores de la pareja.

La imagen fue compartida por la propia China Suárez a través de sus historias de Instagram. Allí se pudo ver una fotografía intervenida en la que Amancio aparece vistiendo la camiseta del Galatasaray, el club turco en el que actualmente juega Icardi, como si formara parte del plantel profesional.

El provocador regalo de Mauro Icardi al hijo de la China Suárez: se reaviva la tensión con Benjamín Vicuña | @Créditos: Instagram @sangrejaponesa

¿MÁS TENSIÓN ENTRE LA CHINA Y VICUÑA?

El gesto, en apariencia afectuoso y ligado al interés del niño por el fútbol, despertó múltiples interpretaciones en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

El contexto en el que se dio la publicación no es menor. Desde hace meses, la actriz y Benjamín Vicuña atraviesan un proceso complejo vinculado al centro de vida de sus hijos Magnolia y Amancio.

La decisión de la China de instalarse por temporadas en Turquía junto a Icardi y de inscribir a los niños en un colegio de Estambul generó inquietud en el actor chileno, quien manifestó en distintas oportunidades su preocupación por una posible radicación definitiva de los menores en Europa.

En ese marco, el regalo navideño fue leído por algunos como una provocación simbólica, especialmente por la referencia directa al club en el que juega la actual pareja de la madre de Amancio.