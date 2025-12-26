El 26 de diciembre, en La Mañana con Moria, analizaron cómo pasaron la Nochebuena y la Navidad distintos famosos, y un dato vinculado a la China Suárez descolocó por completo a Moria Casán.

La encargada de poner el tema sobre la mesa fue Nazarena Di Serio, quien reveló: “La China fue a una tienda y la gente le sacó fotos a la caja registradora. ¡Se gastó 4.500.000 pesos!”.

Acto seguido, la panelista agregó: “Bien que invierta en la Argentina”.

Foto Instagram @Gossipeame

El sincericidio de Moria Casán sobre el millonario gasto navideño de la China Suárez

La reacción de Moria no tardó en llegar. Tomándose la cabeza con ambas manos, La One lanzó un brutal sincericidio, fiel a su estilo y con humor filoso: “Yo no gasto cuatro palos. No me sacan cuatro palos ni con cirugía, ni entrando al quirófano. ¿Para un regalo cuatro palos? Me lo regalo yo”.

Para cerrar el debate, Nazarena volvió a intervenir y remarcó: “Igual, bien porque no gasta solo afuera”, dando por terminado el tema que generó risas y sorpresa en el estudio.

