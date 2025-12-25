Acostumbrada a celebrar las fiestas viajando por el mundo, con recuerdos en destinos como Uruguay o Roma, Moria Casán sorprendió al contar cuál fue la Navidad que más la marcó en su vida: una que pasó completamente sola y por elección propia.

El recuerdo surgió en su programa La mañana con Moria, por eltrece, donde la diva relató con sinceridad aquella experiencia íntima. “Te voy a decir la Navidad que más recuerdo. Una Navidad que estuve sola por elección”, comenzó contando.

Moria Casán (captura de eltrece)

POR QUÉ MORIA CASÁN QUISO PASAR LA NAVIDAD SOLA

Según explicó, en ese momento vivía sola en un departamento de Barrio Norte, mientras su madre, su tía y el resto de la familia viajaban a La Pampa para pasar las fiestas.

“Mi mamá me decía ‘vení con nosotros’, pero la verdad es que no tenía ninguna gana de viajar. Tenía ganas de quedarme sola en mi casa”, confesó.

Moria aclaró que no se trató de tristeza ni soledad forzada: tenía veintitantos años, estaba trabajando en teatro y atravesando un gran momento personal.

“No armé arbolito, no tenía esa cosa. La pasé sola en mi casa, divina”, recordó.

Después de la medianoche, la celebración tomó otro rumbo: “Vinieron amigos míos, bailarines que trabajaban conmigo, y nos matamos de risa”, contó, dejando en claro que fue una experiencia liberadora y elegida.

“La Navidad sola, divina. Me pasó por elección, no por estar triste. A mí muchas veces me pide estar sola, incluso en Año Nuevo, a veces arriba de un avión”, cerró Moria.