La visita de Moria Casán al sexto piso de Artar fue detectada por Mario Massaccesi, quien bajó del estudio de Tempraneros para sorprender a la One, cuando posaba con su equipo frente al árbol de Navidad gigante, sin saber que salían al aire por TN.

“La imagen de la mañana. Monumental Moria en el monumental árbol. El obelisco con tetas en el árbol de Navidad gigante. ¡Se mezcla todo, Moria!“, saludó de sopetón el periodista a su compañera.

El reloj marcaba la 8.59, y faltaban segundos para que arranque La Mañana con Moria frente al pino de casi seis metros de alto que hay en pleno Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear.

De hecho, Moria tenía el micrófono en la mano para iniciar su programa desde ahí, pero Mario debío darle uno propio para que se la escuchara.

Entre bromas por cómo cocina la diva y confesiones sobre cuánto le gusta el espíritu navideño, la diva cayó tarde en la cuenta de que su diálogo estaba saliendo en vivo por TN.

“Soy cero navideña. Acá estoy celebrando el día acá, divino”, confesó con total frescura.

Así Moria se enteró que etsaba en vivo por TN

Avanzada la charla compinche y llena de soble sentido, Massaccesi le entregó a Moria un micrófono para que use en lugar del propio con el cubo del ciclo de eltrece, momento en que se produjo el desconcierto.

Moria: -¿Por qué tengo esto?

Mario: -¡Porque está saliendo por TN!

Moria: -¡Te iba a decir barbaridades! ¡Creía que era entre nosotros, Mario.

Así fue el comienzo de La Mañana con Moria del 8 de diciembre de 2025.