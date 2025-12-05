Fiel a su estilo relajado y sin filtros, Moria Casán sorprendió al doctor Guillermo Capuya con una consulta íntima en vivo, que jamás estuvo en los planes de la conductora de eltrece hasta que el profesional hizo un pedido especial.
Luego de hablar del nacimiento de Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, en el sanatorio Otamendi, se produjo el momento que puso rojo al doctor y tentó de risa a toda la mesa.
MORIA CASÁN DESCOLOCÓ AL DOCTOR CAPUYA: “¿QUÉ PASA CON EL PREPUCIO?”
“Yo nací en el Otamendi”, le comentó Guillermo a la conductora de Las mañanas con Moria.
Con una historia personal a flor de piel, la One recordó: “En el Otamendi operamos a Sofía Gala de estenosis pilórica, a los 55 días de nacer. Casi me descompenso, casi me muero”.
Fue entonces cuando, entre el ida y vuelta, el doctor le hizo un pedido tímido y concreto:“No me digas ‘Capullo’, porque en España es el prepucio”.
Entre risas, Moria retrucó e hizo estallar a todos los panelistas:“Capuya, Capuya… ¿qué pasa doctor con el prepucio?”. “¡No pasa nada!”, respondió él, incómodo.
“¡El Doctor Prepucio!”, remató con humor María Fernanda Callejón, provocando aún más rubor en el profesional.
“Esto se nos está yendo de las manos”, concluyó Capuya, buscando cambiar de tema.
