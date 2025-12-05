A dos días del nacimiento de Isidro, Rocío Marengo rompió el silencio y contó con profunda emoción cómo fue la llegada al mundo de su tan deseado hijo, fruto de su década de amor con Eduardo Fort.

El bebé se encuentra en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi porque nació prematuro. Rocío habló con María Fernanda Callejón, describió la cesárea de urgencia que le realizaron y dio detalles de la salud del bebito.

“Isidro Fort Marengo nació en el Otamendi, a las 10 de la mañana y pesó 2,480 kilos”, adelantó la panelista de La Mañana con Moria por eltrece. Luego puso al aire un audio con la palabra de Marengo.

ROCÍO MARENGO HABLÓ DEL NACIMIENTO DE SU HIJO: “FUE TODO MARAVILLOSO”

“Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”.

“Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, relató Rocío sobre la cesárea de urgencia.

Emocionada, Marengo agregó: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”.

Sobre la permanencia de Isidro en neonatología, aclaró: “Va a estar unos días en neo, pero está bien. Tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.

