Pasadas las nueve de la mañana, Lissa Vera le dio un móvil en vivo a Moria Casán para hablar de la explosiva interna de Bandana. Pero antes de entrar en el tema, la One la descolocó con su reacción al verla recién levantada, sin maquillaje y visiblemente estresada.

La artista ya había contado el día anterior en LAM que su cuerpo está sintiendo el impacto del conflicto con Lowrdez Fernández y del desgaste emocional que atraviesa desde que denunció a Leandro García Gómez por violencia de género contra su compañera.

Moria Casán vio a Lissa Vera de Bandana recién levantada y sin maquillaje y su reacción fue tremenda (eltrece)

Apenas apareció en pantalla, Moria no ocultó su sorpresa: “Hola Lissa, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Me asustó un poquitito verte así. Digo ‘la desperté’. Está estresada.”

Rápidamente, la diva bajó un cambio y la llenó de cariño: “Está muy bien que salgas como se te canta. ¡Me muero! Te quiero”.

Lissa Vera habló del conflicto en Bandana (eltrece)

Lissa Vera habló del conflicto en Bandana y fue contundente

Lissa Vera enfrentó sin rodeos las preguntas de Moria Casán sobre el reciente conflicto interno en Bandana, luego de que decidiera bajarse de todas las notas de prensa previas al show que la banda dará el 23 de noviembre en el Teatro Gran Rex.

La cantante no solo aclaró su postura sino que, además, reveló tensiones y decisiones que se vienen arrastrando desde hace tiempo dentro del grupo.

Lissa comenzó desmintiendo versiones sobre la estructura de trabajo del grupo: “Quiero aclarar algo: Bandana, hasta donde yo sé, no tiene manager. Nadie maneja Bandana”.

Luego explicó cómo es su propio esquema personal: “Yo tengo mi manager, que gracias a Dios es mi hermano, y que me cuida de gente non santa”.

Ante la curiosidad de Moria, profundizó sobre esas presencias incómodas que rodearon a la banda: “La gente non santa… es lo que molesta. Hay varios que ya limpiamos, gente que ya limpié durante todo el año. La periferia limpia. Siempre quieren trabajar y buscan sus propios intereses. Ya no estamos para que nos coman vivas”.

Por qué se bajó de la prensa del show

Lissa explicó que el empresario y DJ Tomás Muñoz contrató el show del 23 de noviembre, pero que eso no incluía su obligación de participar de las notas previas.

“Tomás Muñoz contrató el show de Bandana. Yo estoy obligada a hacer el show del domingo, pero no estaba obligada a hacer todo lo demás, de prensa”, dijo Lissa.

Y reveló que hubo “problemas en el medio” con la prensa de la banda: “Siempre hubo problemas en el medio con la prensa de la banda. No dependería de nada”.