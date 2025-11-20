En medio de los rumores de una fuerte pelea, Lissa Vera rompió el silencio en LAM y Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez- no dudó en hacerle llegar a Ángel de Brito un mensaje que dejó en claro su indignación con su compañera.

Todo comenzó cuando el conductor del programa de América reprodujo las palabras que le hizo llegar Lowrdez: “Me dice ‘nunca me llamó para saber cómo estaba yo. Miente’”, aseguró, sin rodeos.

Frente a la acusación, Lissa intentó defenderse: “Dice que todo este tiempo no le pregunté cómo estaba. Yo ya sé cómo está. Le preguntaba a su gente allegada”, justificó.

Foto: Captura (LAM)

“O sea, ahora resulta que se acuerda que no le escribí”, agregó. Y cerró, visiblemente molesta: “Fui yo sola a denunciar. Está todo el tiempo tratando de achacarme, de dejarme mal parada. Si no me hubiese importado, no hubiese ido a denunciar”.

Ángel de Brito: “Lowrdez me dice ‘(Lissa Vera) nunca me llamó para saber cómo estaba yo. Miente’”.

EL ABRAZO QUE ESPERABAN TODOS: LISSA VERA Y LOWRDEZ SELLARON LA PAZ EN PLENO ENSAYO DE BANDANA

Después de un período marcado por rumores, chispazos y declaraciones cruzadas, Lissa Vera y Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdez, protagonizaron la escena más esperada: un abrazo cargado de emoción en pleno ensayo para el próximo show de Bandana.

En un video que ambas publicaron en sus redes, se las ve acercarse mientras estaban repasando una coreografía. Sin mediar palabra, ambas se fundieron en un abrazo largo, apretado y visiblemente sanador. Un gesto que, como era de esperarse, explotó entre los fans del grupo.

El abrazo llega en un momento clave: Bandana se prepara para un espectáculo muy esperado por sus seguidores, y la reconciliación entre dos de sus integrantes más queridas no solo llevó tranquilidad puertas adentro, sino que también encendió la nostalgia y la alegría del fandom.