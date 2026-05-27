La preocupación por la salud de Pata Villanueva volvió a instalarse luego de que se revelara que fue internada en terapia intensiva en las últimas horas y permanece bajo estrictos cuidados médicos. La noticia se conoció este lunes y generó un fuerte revuelo en el ambiente artístico.

Según informó Pilar Smith en LAM, la exvedette lleva más de 24 horas internada en un centro de salud, con pronóstico reservado. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre los motivos que derivaron en su internación, aunque desde el entorno familiar intentaron llevar calma.

Pata Villanueva (Foto: Instagram @pata_villanueva)

En medio de la incertidumbre, Agustina, la hija de Pata, rompió el silencio y fue contundente: “Está estable y fuera de peligro”, aseguró, llevando algo de tranquilidad a quienes siguen de cerca la evolución de la exmodelo.

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CÓMO FUE EL TREMENDO ACCIDENTE QUE MARCÓ LA VIDA DE PATA VILLANUEVA

La salud de Pata Villanueva quedó marcada a fuego en febrero de 2021, cuando sufrió un gravísimo accidente doméstico en su casa de Punta del Este. Aquella vez, la exmodelo cayó por las escaleras mientras estaba sola, lo que le provocó una fractura de cráneo y múltiples complicaciones que pusieron en riesgo su vida.

A pesar del impacto, Villanueva no perdió el conocimiento y logró pedir ayuda a sus vecinos, quienes llamaron de inmediato a emergencias. Fue trasladada de urgencia al Sanatorio Cantegril, donde ingresó en estado delicado y debió ser internada en terapia intensiva.

Pata Villanueva (Foto: Instagram @pata_villanueva)

La gravedad de las heridas obligó a los médicos a realizarle dos operaciones de cráneo. Con el correr de los días, confirmaron que el accidente le dejó secuelas neurológicas y motrices, incluida una parálisis parcial del lado derecho de su cuerpo. Durante mucho tiempo, Pata no pudo hablar, caminar ni alimentarse por sus propios medios.

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