En febrero de 2021, la ex modelo Pata Villanueva (73) sufrió un accidente en su casa de Punta del Este al caerse de la escalera de su casa, y según los médicos, su cuadro era gravísimo, aunque finalmente logró salir adelante y en Puro Show mostraron cómo está.

Villanueva estuvo internada en el Centro de Tratamientos Intensivos (CTI) del Sanatorio Cantegril ya que las fracturas que sufrió en el cráneo le ocasionaron un “cuadro policlínico de gravedad y posible riesgo de muerte”.

Matías Vázquez, uno de los conductores del ciclo de eltrece, habló con Villanueva para conocer su estado de salud y ella contó por primera vez cómo es su largo proceso de recuperación. “Estoy mejor, ya recuperé la voz, todavía no camino. Pero me estoy recuperando, haciendo la recuperación”, señaló.

PATA VILLANUEVA CONTO CÓMO ES SU RECUPERACIÓN TRAS EL ACCIDENTE DEL 2021 QUE CASI LE CUESTA LA VIDA

“Hace dos años y medio ya que estoy en cama”, contó Pata, y a continuación explicó que todos los días se somete a ejercicios de rehabilitación “con los hijos que me dan la mano y la gente que me cuida”.

“Me caí por la escalera y me rompí el cráneo. Entonces me operaron del cráneo dos veces y después quedé paralizada de la parte derecha del cuerpo”, relató la exmodelo para graficar lo difícil de su situación física. “La verdad es un tratamiento lento. Es un proceso lento, lento”, reconoció.

“No podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada”, contó la ex de Alberto “Conejo” Tarantini, que luego reconoció que " ya recuperé la voz, ya como bien, hablo bien, recuperé un brazo casi todo, y me faltan la movilidad en las piernas”, y explicó que le pronosticaron que volverá a caminar.

“Como yo soy Speedy González, se me hace lento y me gustaría apurar el proceso, pero no hay caso. Tiene un tiempo y lo debo respetar”, dijo Pata Villanueva que contó que además de sus hijos Agostina, Robertino y Bernardita, también la ayudan dos personas que la cuidan y otra que le cocina.

