La promesa de que Bandana se presentaría en los estudios de LAM días antes de su recital de regreso se rompió, y Valeria Gastaldi no quiso caretear ni un poco el hartazgo que le provocan las internas al interior del grupo que se consagró en PopStars en 2001.

“Yo quería ir, nos habíamos comprometido y anunciado por todos lados. Se anunció como algo importante el primer lugar donde Bandana volvía, el primer lugar en televisión. Mucha gente nos quería ver”, masculló la cantante.

Y admitió el malestar que antes había disimulado Virginia Da Cunha: “Por supuesto que hubo enojo en el grupo, porque nos habíamos comprometido. Nosotras somos muy profesionales”.

Lissa Vera se disculpó con Ángel de Brito por provocar el faltazo de Bandana a LAM.

Lejos de apuntar a Lissa Vera, quien adujo agotamiento emocional en sus disculpas personales a Ángel de Brito, Valeria enfatizó fastidiada: “No lo quiero ni direccionar a alguien... Había un plan armado hace mucho tiempo”.

“No entiendo todavía”, se sinceró sobre las justificaciones de Lissa.

Qué dijo Valeria Gastaldi de Lissa Vera y Lourdes Fernández

“Me encanta compartir esto a nivel profesional y a nivel amistad con las que lo quieren disfrutar. Cero problemas mentales, como que cada uno se tiene que hacer cargo de cada uno a esta edad, que somos grandes”, continuó.

Lissa Vera, Lourdez Fernández, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi en el ensayo de Bandana a 3 días de su regreso.

En cuanto a si se refería a Lourdes Fernández o a Lissa, la reacción de Valeria Gastaldi fue elocuente: “Lo dejo a tu criterio, como diría Karina Olga Jelinek”.

Eso sí, reveló que Ivonne Guzmán había manifestado su deseo de volver a Bandana por los 25 años, pero que dependía de la cargada agenda de la referente de la Delio Valdéz... ¿y de que se corten los escándalos de Lissa y Lowrdez?