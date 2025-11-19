Bandana, integrada por Lissa Vera, Lowrdez Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, se prepara para celebrar su 25º aniversario con un show especial el domingo 23 de noviembre en el Teatro Gran Rex.

La presentación significará el reencuentro oficial del grupo sobre el escenario y también el reencuentro personal entre Lowrdez y Lissa tras la fuerte pelea que las alejó.

El conflicto entre ambas se originó cuando Lissa Vera denunció al exnovio de Lowrdez, Leandro García Gómez, por violencia de género. El hombre quedó detenido con prisión preventiva, acusado de privación ilegítima de la libertad y violencia de género contra Fernández.

En este contexto emocional y mediático, el primer ensayo de Bandana tenía un condimento extra: sería el cara a cara entre las dos cantantes después del conflicto. Y finalmente ocurrió en armonía y con buena onda.

Así fue el reencuentro de Lowrdez Fernández y Lissa Vera tras la pelea (Instagram)

CÓMO FUE EL ENSAYO DE LOWRDEZ Y LISSA DE BANDANA TRAS EL ENOJO

Según lo que mostraron en redes, Lowrdez y Lissa compartieron el ensayo sin tensiones visibles.

Se las vio cantando, bailando y repasando coreografías, en un clima de trabajo y camaradería junto al resto del grupo. En ningún momento dieron señales de distanciamiento público.

En la cuenta oficial de Instagram de Bandana, publicaron clips del ensayo con la frase:“Primer ensayo adentro”.

Así fue el reencuentro de Lowrdez Fernández y Lissa Vera tras la pelea: video