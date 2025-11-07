El fuerte enojo que sintió Lowrdez Fernández con Lissa Vera, luego de enterarse de que había denunciado a su ex, Leandro García Gómez, por violencia de género, fue quedando atrás, y hoy la relación entre ellas atraviesa un momento de mayor armonía.

En diálogo con Desayuno Americano, Lowrdez se mostró vulnerable al hablar de la situación que vivió y explicó que el trabajo y el apoyo de sus seres queridos fueron claves para sanar, entre ellos su compañera de Bandana.

Lowrdez Fernández de Bandana se quebró en vivo al hablar de su ex, Leandro García Gómez (Desayuno Americano)

Cómo es el vínculo actual de Lowrdez Fernández con Lissa Vera

“Hoy no es uno de mis mejores días. Voy día a día, con las personas que me quieren acompañándome”, dijo la cantante, con visible angustia.

Ante los rumores de distanciamiento con Lissa, a quien ella misma desmintió cuando su ex fue detenido, Lowrdez aclaró: “Estoy contenta por la vuelta de Bandana. No sé quién piensa que soy desagradecida con Lissa, porque la invité al Gran Rex el 30 de octubre, pero se sentía mal”.

Y agregó con sinceridad: “Está todo bien entre nosotras, por suerte. Se vienen los 25 años de Bandana y es impresionante.”

En ese marco, Lowrdez también contó que logró recomponer el vínculo con su madre, Mabel, a quien no quiso ver cuando la policía la rescató del departamento de García Gómez tras denunciar su desaparición.

“Estoy recomponiendo el vínculo con mi mamá, con mi familia. Hablamos, ella siempre está acompañándome, al igual que mi papá y la mujer de mi papá. Somos una familia muy grande y estoy contenida”, expresó la artista, enfocada en su bienestar emocional y en cuidar su salud mental.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.