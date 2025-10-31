A una semana de que la mamá de Lowrdez Fernández denunciara la desaparición de su hija y que Lissa Vera declarara ante la Justicia contra su exnovio, Leandro García Gómez, quien la tenía cautiva en su departamento de Palermo, Lowrdez volvió a subirse al escenario y recibió el apoyo de su compañera.

“Hermoso verte brillar. La próxima estaré ahí. I love you”, escribió Lissa Vera al ver a Lowrdez lucirse con su voz y performance al abrir el recital de A Teens en el Gran Rex.

Así reaccionó Lissa Vera al regreso de Lowrdez Fernández al escenario

Pese al enojo de Lowrdez con Lissa por denunciar a su expareja por violencia de género, Fernández también se mostró dispuesta a compartir y disfrutar del escenario junto a ella, con quien volverá a actuar el 23 de noviembre en el esperado regreso de Bandana, de la mano de Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha.

Lowrdez en el Gran Rex. Por: MOVILPRESS

Lissa Vera contó qué hará cuando se reencuentre con Lowrdez Fernández

Lissa Vera habló en vivo en Desayuno Americano y contó cómo se prepara para el inminente reencuentro con Lowrdez Fernández, su compañera de Bandana.

La cantante fue quien denunció a Leandro García Gómez, exnovio de Lowrdez, por violencia de género, mientras su compañera estaba desaparecida.

Horas después de esa denuncia, la policía logró rescatar a Lowrdez del departamento del hombre, en Palermo, donde estaba privada de su libertad y bajo los efectos de sedantes.

Sin embargo, tras su liberación, Lowrdez publicó un posteo defendiendo a su ex y expresando enojo con Lissa por haber hecho la denuncia, asegurando además que no veía a su excompañera “desde hace tres años”.

A pesar del conflicto, las Bandana tienen contrato firmado para volver a presentarse juntas en noviembre, lo que las obligará a verse cara a cara.

Lissa Vera y las Bandana (Foto: captura eltrece y Movilpress)

Consultada sobre cómo imagina ese momento, Lissa respondió con calma: “Ya voy a tener tiempo de verla y de mirarnos a la cara. Que pase lo que deba pasar”.

La cantante también defendió su accionar y explicó que no se arrepiente de haber intervenido: “Yo, por mi parte, hice lo que tenía que hacer. Entiendo que sus más amigas tengan miedo y no hayan hecho lo que tuve que hacer, finalmente, yo”.

Con tono sereno pero firme, Lissa dejó en claro que actuó por convicción y preocupación por la integridad de su compañera, más allá de las consecuencias personales o profesionales.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.