Yanina Latorre fue contundente al hablar en Desayuno Americano sobre el reciente vivo que Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, hizo junto a Fabiana Cantilo.

La cantante reapareció públicamente tras la denuncia por desaparición que había hecho su madre, Mabel, y después de haber sido encontrada por la policía en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, actualmente detenido y acusado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

Yanina Latorre criticó a Lowrdez de Bandana por banalizar la violencia de género (Desayuno Americano)

Yanina Latorre opinó duro de Lowrdez de Bandana:

“Entiendo que Lowrdez está, no sé si captada por el tipo, psicopateada, pero ahora está todo el país preocupado por ella, toda la prensa, la madre, la hermana, y ella riéndose, burlándose, que estaba con una manta de tigre o de no sé qué en la cama”, comenzó diciendo Yanina en nota con el cronista de América.

Sobre el vivo de la cantante de Bandana con Cantilo, apuntó: “Fabiana Cantilo fue poco seria, las preguntas fueron poco serias”.

“Digo: ‘Loco, andá a la tele, hablá bien o atendé a tu vieja, a tu hermana’. Hablar en un vivo con Fabiana Cantilo haciéndose las locas las dos, no me pareció gracioso”, agregó.

En su descargo, Yanina fue tajante al remarcar que el caso no puede tomarse a la ligera.

“Totalmente banalizado porque hay una denuncia muy grave. Él está preso y todo el mundo está preocupado por ella: la mamá, la hermana, toda la familia, todos nosotros”.

Por último, Yanina le sugirió a Lowrdez mantener silencio si no está en condiciones de hablar del tema con seriedad.

“Entiendo que no lo quiere atacar, que ella crea que eso es amor, que debe estar amenazada, pero de ahí a ponerte a reír en un vivo con Fabiana Cantilo, la verdad, me parece poco serio”, expuso la conductora de SQP.

Y cerró con contundencia: “Si lo quiere seguir defendiendo, él está preso. De última, que se llame a silencio”.

Pamela David y Carlos Salerno cuestionaron a Yanina Latorre por sus dichos sobre Lowrdez de Bandana

Pamela David y Carlos Salerno discreparon con Yanina Latorre y apoyaron a Lowrdez de Bandana:

Luego de ver la nota de Yanina Latorre, Carlos Salerno se paró en la vereda opuesta.“No comparto absolutamente nada de lo que dijo Yanina Latorre. Lo que hizo Fabiana Cantilo sumó muchísimo. Fue una excelente entrevista de una rockera que pasó por todo”, sostuvo el periodista.

Y agregó: “A pesar de la ironía y de reírse, cuando tuvo que remarcar el tema de la violencia de género lo hizo. Cantilo le marcó que el que pega, no”.

Pamela David también discrepó con la postura de Latorre y lo expresó en vivo: “Yo tampoco comparto con Yanina. Cantilo empatizó y se puso como par”.

“No es momento de juzgar, es momento de acompañar”, cerró la conductora de Desayuno Americano.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.